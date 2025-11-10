Seit Monaten krankgeschrieben: OB von Baden-Baden baut betrunken Unfall

Baden-Baden - Der Baden-Badener Oberbürgermeister Dietmar Späth (62, parteilos) hat während seiner monatelangen Krankschreibung betrunken einen Unfall verursacht.

Dietmar Späth (62, parteilos) saß betrunken hinterm Steuer. (Archivfoto) © Uli Deck/dpa

"Mein Mandant wird für sein Fehlverhalten die volle Verantwortung übernehmen", teilte sein Anwalt Gerhard M. Bräuer mit.

Laut einem Polizeibericht und der Staatsanwaltschaft war der 62-Jährige am vergangenen Mittwoch beim Einbiegen auf eine Kreisstraße auf eine Mittelinsel aufgefahren. Dort prallte er demnach mit seinem Auto gegen eine Ampel. Es sei niemand verletzt worden.

Laut Polizei ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,5 Promille. Späths Anwalt sagte dazu: "Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen stand er dabei unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss." Der genaue Schaden ließ sich laut Polizei zunächst nicht beziffern.