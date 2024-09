SS-Eklat bei "Markus Lanz"! AfD-Chef Chrupalla schockiert mit heftiger Aussage

Hamburg/Berlin - Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen beschäftigen weiterhin die Republik. Auch Markus Lanz (55) wollte am Mittwochabend wieder mit seinen Gästen über die Thematik sprechen. Dabei polarisierte der geladene AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla (49) besonders stark. Er sorgte mit seinen Ansichten zu Björn Höcke (52) und der Schutzstaffel (SS) im Dritten Reich für Aufregung.

Darauf bezugnehmend erinnerte Hochschullehrerin Ines Geipel (64) an bereits getroffene Gerichtsentscheidungen: "Es ist bestätigt", betonte sie. "Sie versuchen etwas zu normalisieren, was nicht zu normalisieren ist", so ihr Vorwurf.

Als Reaktion auf die heftige Aussage Chrupallas erklärte BSW-Politiker Fabio De Masi (44): "Sie müssen permanent so einen Unsinn hier erzählen, weil sie nämlich einen solchen Grauschleier an übel riechenden Äußerungen in ihrer Partei mit herumschleppen. Deswegen können Sie die Probleme in Thüringen und Sachsen nicht lösen."

Die ganze Folge mit allen Aussagen kann in der ZDF-Mediathek auf Abruf angesehen werden.