Wahre Kurz-Fans oder gekaufte Rezensionen? Irgendetwas stimmt hier nicht

Die Doku "Kurz" von Sascha Källnreitner (39) wird auf IMDb wie folgt beworben: "Nur wenige Persönlichkeiten haben in so kurzer Zeit die politische Landschaft Österreichs geprägt, Diskussionen polarisiert und Menschen emotionalisiert. Gefeiert, kritisiert, bewundert, verteufelt. Ein Porträt eines Mannes, dessen Name zum Synonym geworden ist."

Der Film "Kurz" wurde intensiv beworben. (Archivbild) © Alex HALADA / AFP

Die Rezensionen waren auch zu schön, um wahr zu sein und über kurz oder lang war es klar, dass das auffallen wird.

"anne-23910", seit September auf IMDb aktiv, schrieb einen gar nicht mal so kurzen Aufsatz über "die Geschichte eines jungen Mannes, der in kürzester Zeit eine bemerkenswerte Karriere in der Politik machte" und stellte am Ende ganz unverfänglich die rhetorische Frage: "Ist er der Inbegriff einer neuen, selbst- und machtbewussten Generation von Politikern?"

Ein Anderer nannte den Dokumentarfilm "wahnsinnig objektiv" und verkündete weiter: "Neben seinem politischen Ehrgeiz zeigt die Reportage aber durchaus einen authentischen Hauptcharakter, und man kann gut verstehen, warum Kurz 2019 von 38 Prozent der Wähler zu einem glänzenden Wahlsieg getragen wurde."

Die Top-Bewertung des Films konnte sich nicht lange halten.

Nachdem sich diese für einen sehr streitbaren Politiker bemerkenswert positiven Rezensionen auf Social-Media kurzfristig rumgesprochen hatten, hat der Film auf IMDb mittlerweile nur noch einen von zehn Sternen, was aber fairerweise wohl auch nicht "wahnsinnig objektiv" sein wird.