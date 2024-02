Schwarz-Grün im Bund? Das sagt Winfried Kretschmann zum Bündnis!

Winfried Kretschmann (75, Bündnis 90/Die Grünen) steht in Baden-Württemberg seit 2016 an der Spitze einer grün-schwarzen Koalition. © Bernd Weißbrod/dpa

Die Chancen für ein solches Bündnis in Berlin nach der nächsten Bundestagswahl 2025 wertete der Grünen-Politiker im Interview des Portals "Web.de News" als "sehr groß". "Die CDU ist eine wirtschaftsnahe Partei und der Markenkern der Grünen ist die Umwelt- und Klimapolitik.

"Wir brauchen diese Verbindung von Ökologie und Ökonomie", argumentierte Kretschmann. Darum sei er ein überzeugter Anhänger dieser Konstellation.

Mit Blick auf die anhaltende scharfe Kritik der Bundes-CDU an den Grünen sagte der Stuttgarter Regierungschef, er finde das kurzsichtig.

Auch dass CDU-Chef Friedrich Merz (68) die Grünen im vergangenen Jahr zum Hauptgegner in der Bundesregierung erklärt hatte, bewertete Kretschmann kritisch. "Ich habe aber auch nicht den Eindruck, dass er diese These weiter vertritt", so der 75-Jährige.