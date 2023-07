Wegen Aussagen zum Französischunterricht: Kretschmann wird zum Prügelknaben

Stuttgart - Er kommt einfach nicht zur Ruhe! Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (75, Grüne ) fliegt eine Aussage zum Französischunterricht um die Ohren. Dabei will er sich abermals missverstanden gefühlt haben.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (75, Bündnis 90/Die Grünen) ist nach einer Französisch-Aussage in die Kritik geraten. © Philipp von Ditfurth/dpa

Baden-Württembergs amtierender Landesvater, Winfried Kretschmann (75, Grüne) ist derzeit alles andere als zu beneiden.

Erst kürzlich geriet er mit seinen Aussagen zum Migrationsgipfel in die Bredouille und wurde sogar in der eigenen Partei angezählt, nun droht ihm weiteres politisches Ungemach.

Doch was soll sich der Grüne diesmal wieder zu Schulden kommen lassen haben? Es geht um eine umstrittene Aussage zum Französischunterricht.

Diesen hatte er im Rahmen seines Besuchs bei einer Veranstaltung der deutsch-französischen Freundschaft in Ludwigsburg am gestrigen Montag auffällig kleingeredet. Aus seiner Sicht könne die künstliche Intelligenz - etwa in Form von Übersetzungs-Apps - das Erlernen einer zweiten Fremdsprache wie Französisch künftig ersetzen.

Man dürfe nicht mehr glauben, dass jeder ein bisschen Französisch können müsse. Nun hagelt es Kritik von allen Seiten für diese Aussage.