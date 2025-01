13.01.2025 16:25 136.431 AfD-Parteitag: Vorwürfe gegen niedersächsische Polizisten nach Angriff auf Linken-Politiker

Am Wochenende findet der AfD-Parteitag in Riesa statt. Am Samstag reisten dafür mehr als 10.000 Protestler an.

Von Eric Hofmann, Pia Lucchesi, Martin Gaitzsch, Erik Töpfer, Julien Röder, Malte Kurtz

Riesa - Ein riesiges Polizeiaufgebot hat am Samstag in Riesa den AfD-Parteitag abgesichert. Tausende Demonstranten waren in der sächsischen Stadt unterwegs, um gegen die Veranstaltung zu protestieren. Schlagzeilen machte auch ein Angriff auf einen Linken-Politiker. Auf der Versammlung wurde Parteichefin Alice Weidel (45) offiziell zur Kanzlerkandidatin gewählt. © Sebastian Kahnert/dpa Zu ersten Kundgebungen war es bereits ab 6.30 Uhr morgens gekommen. Mehrere Hundertschaften der Polizei sicherten den AfD-Parteitag ab. Vereinzelt kam es zu Rangeleien mit Demo-Teilnehmern. Am Rande der Versammlung wurde Linken-Politiker Nam Duy Nguyen verletzt, der als Parlamentarischer Beobachter im Einsatz war. Untersucht wird, ob der 29-Jährige von Polizisten bewusstlos geschlagen wurde. Politik Deutschland Mindestlohn, Bundestag oder Nachname: Das ändert sich für uns alles ab 2025! Bis zum Nachmittag waren der Polizei 34 Straftaten bekannt. Auch am Sonntag, dem Tag danach, postierten sich zahlreiche Beamte vor der Riesaer Arena. Bislang blieb alles ruhig. 12. Januar, 16.10 Uhr: Vorwürfe gegen niedersächsische Polizisten Die Polizisten, die den Linken-Politiker Nam Duy Nguyen (29) am Samstag offenbar bewusstlos geschlagen haben sollen, stammen aus Niedersachsen. Oliver Grimm, Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums, teilte mit, dass sich der Politiker nach ersten Erkenntnissen am Rande der Demo aufgehalten haben. Im Zuge dessen soll es zu Zwangsanwendung durch Einsatzkräfte aus Niedersachsen gegen ihn sowie einen Protestbeobachter gekommen sein, wie die "HAZ" berichtet. Die genauen Hintergründe werden nun geklärt. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (56, SPD) erklärte: "Ich bedauere es außerordentlich, dass ein Landtagsabgeordneter der Linken in Sachsen offenbar während des Einsatzes niedersächsischer Polizeikräfte verletzt wurde und wünsche Herrn Nguyen alles Gute und eine schnelle Genesung." Nam Duy Nguyen war als Protestbeobachter mit vor Ort in Riesa. (Archivbild) © Ralf Seegers 12. Januar, 14.15 Uhr: AfD macht den Weg frei für Junge-Alternative-Ersatz Kurz bevor der Parteitag zu Ende ist, wurde noch eine zukunftsträchtige Entscheidung gefällt. Die Nachwuchsorganisation der AfD, die Junge Alternative (JA), soll durch eine neue Organisation ersetzt werden. Mit notwendiger Zweidrittelmehrheit Die Versammlung brachte eine entsprechende Satzungsänderung mit der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit auf den Weg. Den Antrag dafür hatte die Parteispitze eingebracht mit dem Ziel, die Jugendorganisation der AfD enger an die Partei zu binden. Momentan wehren sich AfD und JA in einem noch laufenden Eilverfahren vom Bundesamt für Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistische Bestrebung beobachtet zu werden. Ganz so locker, wie es hier scheint, wird Anna Leisten (24) die Entscheidung für eine neue AfD-Jugendorganisation nicht gesehen haben. © Sebastian Kahnert/dpa 12. Januar, 13.45 Uhr: Ermittlungen nach Vorfall mit Polizeihund Die Polizei hat mittlerweile Ermittlungen wegen eines Vorfalls mit einem Polizeihund eingeleitet. In den sozialen Medien ist ein Video viral gegangen, auf dem zu sehen ist, wie ein Beamter das Tier immer wieder auf einen Aktivisten hetzt. Mehr Informationen findet Ihr im TAG24-Artikel "Ermittlungen nach AfD-Parteitag: Polizist hetzt Hund auf Demonstranten". Auch mehrere Polizeihunde waren am Samstag im Einsatz. © IMAGO / EHL Media 12. Januar, 11.07 Uhr: Polizei sichert AfD-Parteitag weiter ab Auch am zweiten Tag des AfD-Parteitages in Riesa ist die Polizei im Einsatz und sichert das Veranstaltungsgelände ab. Bilder zeigen, wie zahlreiche Einsatzfahrzeuge vor der WT Energie Systeme Arena postiert wurden. Mit Demonstrationen wie am gestrigen Samstag ist für heute unterdessen nicht mehr zu rechnen. Vor der Riesaer Arena ist am heutigen Sonntag nicht viel los. Nur einige Polizeiautos haben Stellung bezogen. © Daniel Wagner/dpa 12. Januar, 10.59 Uhr: Klare Botschaft auf Arena-Parkplatz gesprüht Auf dem Parkplatz der Riesaer WT Energie Systeme Arena hinterließen Unbekannte eine eindeutige Botschaft. Sie sprühten - vermutlich mit einer Schablone - "Nazis Raus" auf den Beton vor der Veranstaltungshalle. Hier haben sich womöglich Teilnehmer der Demonstration verewigt und ihre Meinung zur AfD zum Ausdruck gebracht. © Daniel Wagner/dpa 20.58 Uhr: Verletzter Politiker Nam Duy Nguyen kritisiert Vorgehen der Polizei Der attackierte Linken-Politiker Nam Duy Nguyen (29) spart nicht mit Kritik am Vorgehen gegenüber der Polizei: "Bürgerinnen und Bürger müssen ihre Grundrechte sicher ausüben können, statt dabei Gewalt seitens der Polizei befürchten zu müssen", sagte der Landtagsabgeordnete zur Deutschen Presse-Agentur (DPA) am Samstagabend. "Es ist besorgniserregend, wie brachial die Polizei heute teils gegen die Demonstrierenden vorgegangen ist, um der AfD den Weg freizumachen", fügte der 29-Jährige gegenüber der DPA hinzu. "Dass sie dabei zusätzlich derart rücksichtslos gegen parlamentarische Beobachterinnen und -beobachter vorgegangen ist, überschreitet jede rote Linie." 18.07 Uhr: So beurteilt Sachsens Innenminister Armin Schuster den Einsatz in Riesa Sachsens Innenminister Armin Schuster (63, CDU) bewertet den Einsatz der Polizisten. "Es gab verschiedene Gemengelagen und hitzige Situationen, in denen die Polizei mit robustem Handeln Ordnung durchgesetzt hat", sagte der Minister gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Dem verletzten Linken-Politiker Nam Duy Nguyen (29) wünschte der 63-Jährige einen "vernünftigten Genesungsverlauf" und betonte, dass es sich beim Einsatz gegen einen Abgeordneten des sächsischen Landtags um "keine Kleinigkeit" handle und eine Aufarbeitung zwingend notwendig sei. Der sächsische Innenminister Armin Schuster (63, CDU) stellte heraus, dass die Polizei in der Regel mit robustem Handeln Ordnung hergestellt hätte. © Soeren Stache/dpa 16.47 Uhr: Polizei ermittelt wegen Schlägen auf Linke-Politiker Linken-Politiker Nam Duy Nguyen (29) wurde am Rande des Demonstrationsgeschehens in der Riesaer Rudolf-Breitscheid-Straße verletzt. Polizisten haben die Verletzungen des 29-Jährigen festgestellt und nun Anzeige aufgenommen. Die Polizei bestätigt am Nachmittag, dass ein Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt eingeleitet wurde. "Es tut uns sehr leid, dass ein Abgeordneter und sein Begleiter im Zuge des Polizeieinsatzes zu Schaden kamen", kommentierte Polizeipräsident Lutz Rodig, der dafür sorgen will, dass der "Sachverhalt mit höchster Priorität" aufgearbeitet werde. Nam Duy Nguyen zog sich am Rande des AfD-Parteitags Verletzungen zu. © Sebastian Kahnert/dpa 16.27 Uhr: Großteil der Demonstranten am Bahnhof Neigt sich das Demo-Geschehen nun dem Ende entgegen? Ein Großteil der Protestierenden hat den Bahnhof in Riesa erreicht. Viele von ihnen sind mit dem Zug angereist und machen sich nun offenbar auf den Heimweg. Eine große Zahl an Demo-Teilnehmern ist mittlerweile am Riesaer Bahnhof eingetroffen. © Eric Hofmann 15.30 Uhr: Die Linke entsetzt über Angriff auf Parlamentarischen Beobachter Die Linke ist fassungslos über den Angriff auf ihren Abgeordneten Nam Duy Nguyen (29). Dieser soll von Polizisten bewusstlos geschlagen worden sein, sein Begleiter Verletzungen davongetragen haben. Nguyen war am Rande des AfD-Parteitags in Riesa als Parlamentarischer Beobachter unterwegs und soll mit Abgeordneten-Ausweis und Warnweste ausgestattet, gut erkennbar gewesen sein. "Wir fordern alle Parteien in Sachsen und bundesweit auf, diesen Angriff ohne Wenn und Aber zu verurteilen", drückte die Bundesvorsitzende Ines Schwerdtner (36) ihr Entsetzen aus. Noch deutlichere Worte findet Susanne Schaper, die Vorsitzende der Linksfraktion: "Es muss schnellstens aufgeklärt werden, was vorgefallen ist. Wir bitten Innenminister Armin Schuster, der Sache mit allem Nachdruck nachzugehen. Nam Duy Nguyen hat sich stets friedlich verhalten", machte die Linken-Vorsitzende Susanne Schaper (46), deutlich. Ein Sprecher der Polizei in Dresden sagte, dass man von dem Vorfall gehört habe und diesen prüfe: "Wir gehen dem Fall nach." Nam Duy Nguyen (29) war am Rande des AfD-Parteitags als Parlamentarischer Beobachter im Einsatz. © Sebastian Kahnert/dpa 15.22 Uhr: Polizei zieht Zwischenfazit Laut einer Mitteilung der Dresdner Polizeidirektion liegt der Schwerpunkt des Einsatzes hinter den Beamten. "Wir haben unsere Ziele erreicht: Der Parteitag findet statt", zieht Polizeipräsident Lutz Rodig Bilanz. Die Polizei hat bislang 34 Straftaten registriert. Es handelt sich bei den Vergehen unter anderem um Körperverletzung, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Nötigung und Sachbeschädigung. Es wird betont, dass die Polizei noch bis Sonntag 19 Uhr die Identität einer jeden Person anlasslos feststellen kann. Zu diesem Zweck und um eine reibungslose Durchführung des Parteitags zu gewähren, sind Kräfte weiterhin bis Sonntag, 19 Uhr, im Einsatz. Die Polizei ist noch bis Sonntag mit einer größeren Anzahl an Kräften in Riesa vor Ort. © Jan Woitas/dpa 14.56 Uhr: Demo darf weiterziehen Die an der Friedrich-List gestoppten Demonstranten dürfen nun weiterziehen. Unterdessen hat eine Demo gewendet, weil ansonsten zwei Demonstrationszüge aufeinander zugelaufen wären. Es kommt Bewegung in die Reihen der Demonstranten. © Eric Hofmann 14.43 Uhr: Wasserwerfer unterwegs Die Wasserwerfer machen sich auf den Weg. Sie verlassen jedoch noch nicht die Stadt Riesa, sondern werden auf dem Parkplatz Leipziger Straße stationiert. Die Polizei hat große Gerätschaft aufgefahren. © Julien Röder 14.31 Uhr: Worüber der AfD-Parteitag debattiert Unterdessen läuft hinter verschlossenen Türen der AfD-Parteitag weiter. Was besprochen wird, erfährt man in einem Livestream von Alice Weidel. Momentan geht es um Sachanträge, beispielsweise aus dem Bereich Wirtschaft und Infrastruktur. Hinterher erfolgt eine kurze Aussprache und Abstimmung. Das Procedere gleicht einer typischen Versammlungen, wie man sie beispielsweise von Vereinen kennt. Beim Parteitag wird nicht nur Personenkult - wie hier für Alice Weidel - betrieben. Es wird aber auch Inhalte gesprochen und abgestimmt. © Sebastian Kahnert/dpa 14.20 Uhr: Wo die Demo-Teilnehmer nicht weiterkommen In der Friedrich-List-Straße steckt ein Demo-Zug fest. In den Reihen der Demonstranten sind viele Regenbogen-Fahnen zu sehen. Nachdem ein Fahrdienst durchgelassen wurde, wollten auch die Demo-Teilnehmer weiterziehen. Die Polizei unterbindet das mit deutlich hörbaren "Zurückgehen"-und "Zurückbleiben"-Rufen. Mehrere Teilnehmer haben Regenbogenfahnen dabei. © Eric Hofmann 14.08 Uhr: Polizei beendet Blockade am Lutherplatz Am Lutherplatz muss sich die Polizei Platz verschaffen, weil sie von den Demonstranten nicht durchgelassen wird. Die Polizisten greifen durch. Es kommt zu Geschubse. "Wird sind friedlich, was seid Ihr?", rufen die Protestierer. 14.01 Uhr: Verletzte in den Reihen der Polizei Sechs Polizisten wurden verletzt, teilt die Polizei Sachsen via X mit. Wie die Polizei informiert, erlitten die Beamten leichte Verletzungen. 13.51 Uhr: Passanten sauer über Müll Die Demonstranten, die die Elbbrücke blockiert haben, sind weg. Zurückgelassen haben sie ihre Wärme-Decken. Der Wind hat sie in Bäume und Sträucher geweht. Passanten aus Riesa sind deshalb ziemlich sauer. Die Demonstranten haben nach ihrer Blockade auf der Elbbrücke ihre Wäremdecken zurückgelassen. © Pia Lucchesi 13.48 Uhr: Demonstranten mit Sirenen-Bus Dieser mit Sirenen ausgestattete Bus war am Samstag fast in ganz Riesa zu hören. Die Demonstranten hatten ein lautstarkes Gefährt dabei. © Erik Töpfer 13.23 Uhr: "Die deutschen Grenzen sind dicht!" Unter großem Applaus hat Alice Weidel (45) ihre erste Rede als offizielle Kanzlerkandidatin gehalten. Weidel bedankte sich bei allen Delegierten, die dem "linken Mob" getrotzt hätten. Auch die Einsatzkräfte lobte die AfD-Chefin, schließlich sei sie in ihrem Wagen während der Anreise von "rot-lackierten Nazis" attackiert worden. Weidel betonte zudem, dass sie ein klares Signal in die Welt senden wolle: "Die deutschen Grenzen sind dicht!" Unter ihrer Führung werden Deutschland aus dem EU-Asylsystem aussteigen. 13.12 Uhr: Weidel einstimmig zur Kanzlerkandidatin gewählt AfD-Chefin Alice Weidel (45) ist von den Delegierten auf dem Parteitag einstimmig zur Kanzlerkandidatin gewählt worden. Das AfD-Motto lautet "Alice für Deutschland". AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel (45). © Sebastian Kahnert/dpa 13.10 Uhr: Musik vor der Arena Auch vor der Arena, in der die AfD ihren Parteitag abhält, gibt es ein Programm. Derzeit steht die Band "ZSK" auf der Bühne. Auf der Bühne spielt die Band "ZSK". © Eric Hofmann 13.07 Uhr: Polizei zieht sich an Dr.-Külz-Straße zurück Die Polizei zieht sich an der Kreuzung Großenhainer Straße/Dr.-Külz-Straße zurück und überlässt den Platz den Demonstranten den Platz. 12.40 Uhr: Elon Musk teilt Parteitag auf X - über 500.000 Zuschauer Multimilliardär Elon Musk (53) hat eine Live-Übertragung vom AfD-Bundesparteitag in Riesa auf seiner Plattform "X" geteilt. Kurz nach Start des Parteitags waren dort bereits über 500.000 Zuschauer dabei. Fortsetzung des Artikels laden 12.25 Uhr: Chrupalla eröffnet Parteitag Der AfD-Co-Vorsitzende Tino Chrupalla (49) hat mit etwas mehr als zwei Stunden den AfD-Bundesparteitag eröffnet. Chrupalla hieß die anwesenden Delegierten nach einer "beschwerlichen Anreise" willkommen. Von den Bürgern der Stadt Riesa sei man dennoch "herzlich" empfangen worden. Chrupalla dankte auch den Einsatzkräften, die im Zuge des Großeinsatzes ihre Gesundheit auf Spiel setzen würden. All jene, die sich den Beamten widersetzen, bezeichnete Chrupalla als "Antidemokraten und Terroristen". AfD-Chef Tino Chrupalla (49) hat den Parteitag eröffnet. © Sebastian Kahnert/dpa 12.15 Uhr: Geschäfte bleiben aus Angst geschlossen Auf der Hauptstraße - der Einkaufsmeile von Riesa - haben viele Geschäfte heute gar nicht erst geöffnet. Aus Angst vor Randale oder weil die Angestellten wegen der Straßensperren nicht auf Arbeit gekommen sind. So informiert der Barbershop seine Kundschaft. © Pia Lucchesi 12.13 Uhr: Versammlung an Dr.-Külz-Straße soll geräumt werden Eine Versammlung von MLPD und "Widersetzen" an der Großenhainer/Dr.-Külz-Straße soll geräumt werden. Derweil schließen Polizisten auf, haben den Zustrom über die Dr.-Külz-Straße unterbunden. Die Versammlung an der Großenhainer/Dr.-Külz-Straße soll geräumt werden. © Erik Töpfer 12.08 Uhr: Schon zwei Stunden Verspätung Der geplante AfD-Parteitag hat inzwischen schon eine Verspätung von zwei Stunden. Eigentlich sollte der Bundesparteitag um 10 Uhr beginnen. Die Demonstranten verhindern bisher, dass der AfD-Parteitag beginnen kann. © Julien Röder 12.02 Uhr: Wilde Szenen am Puschkinplatz Am Puschkinplatz haben sich Demonstranten und Polizisten ein Laufduell geliefert. Zuvor wurden dort in unmittelbarer Nähe zwei AfD-Busse blockiert. Zwei AfD-Busse konnten zwischenzeitlich nicht weiterfahren. © Erik Hofmann 11.52 Uhr: Verzögerung für Höcke ein Zeichen für "desolaten Zustand" Für den AfD-Landeschef aus Thüringen, Björn Höcke (52), ist die protestbedingte Verzögerungen des AfD-Parteitags ein "Zeichen für den desolaten Zustand" in Deutschland. Schließlich werde aktuell die "zweitgrößte Partei" davon abgehalten, ihr Event durchzuführen. Höcke gab sich im AfD-Livestream dennoch zuversichtlich: "Am Widerstand wächst die Kraft." Mit Blockaden verhindern die Demonstranten bisher, dass alle AfD-Delegierten zum Bundesparteitag anreisen können. © Norbert Neumann 11.29 Uhr. Zwei AfD-Politiker hängen mit Bus fest Auch die AfD-Politiker Karsten Hilse (60) und Matthias Moosdorf (60) sind noch nicht in der Arena angekommen. Beide hängen derzeit in einem Bus am Puschkinplatz fest und kommen nicht weiter. Derweil liefert sich Hilse ein kleines Wortgefecht mit einem der Demonstranten, in dem sich beide Seiten als "Faschisten" beschimpfen. 11.25 Uhr: Urban spricht von neuer Protest-Dimension Das Ausmaß der Proteste gegen die AfD habe heute in Riesa eine neue Dimension erreicht, erklärte der sächsische Landesvorsitzende Jörg Urban (60) im parteieigenen Livestream. Trotz der Verzögerung sei Urban sich sicher, dass der Parteitag stattfinden werde. Notfalls müsste über die Beschlüsse mit weniger Delegierten abgestimmt werden. Der heutige Prostest gegen die AfD stellt laut Landeschef Jörg Urban (60) eine neue Dimension dar. © Norbert Neumann 11.18 Uhr: Weidel-Auto attackiert Alice Weidel (45) wurde von einer Sitzblockade aufgehalten. Das AfD-nahe Magazin "Junge Freiheit" berichtet zudem, dass der Wagen der Parteichefin angegriffen worden sei. 10.58 Uhr: So sieht es vor der Arena aus Während im Inneren der WT Energiesysteme Arena noch leere Plätze sind, hat es sich draußen bereits gut gefüllt. Vor der Arena soll am Samstag eine große Kundgebung stattfinden. © Eric Hofmann Weitere Demonstranten sind auf dem Weg. © Eric Hofmann 10.48 Uhr: AfD spielt Weidel-Interview mit Musk ab Während der Parteitag in der Arena noch immer nicht begonnen hat, spielt die AfD in ihrer Live-Übertragung erneut das Interview zwischen Alice Weidel und Elon Musk ab. Fortsetzung des Artikels laden 10.42 Uhr: Protestzug erreicht Arena Der Demo-Zug hat inzwischen die Arena, in der der AfD-Parteitag stattfindet, erreicht. Ein Demonstrant zeigt, was er von der AfD hält. © Erik Töpfer 10.35 Uhr: Proteste verzögern Start Der Start des AfD-Parteitags hat sich inzwischen schon um eine halbe Stunde verzögert. Die Demo-Veranstalter von "Widersetzen" freuen sich: "Die Halle ist noch leer. Wir verhindern zurzeit effektiv, dass in Riesa faschistische Politik organisiert wird." Ganz leer ist die WT Energiesysteme Arena allerdings nicht: Im Livestream konnte man bereits sehen, wie es sich Alexander Gauland (83) in der letzen Reihe gemütlich gemacht hat. 10.31 Uhr: Brücke dicht Die Elbbrücke ist ab Röderau-Bobersen für den Verkehr gesperrt. Angereiste Demonstranten machen sich zu Fuß auf den Weg. Bis zur Halle gut 4,5 Kilometer zu laufen. 10.16 Uhr: Demo darf weiterziehen Per Durchsage hat die Polizei den Demonstranten an der Rudolf-Breitscheid-Straße mitgeteilt, dass es in Kürze weitergeht. Kurz darauf ging es dann auch wieder los. Der Demo-Zug ist wieder in Bewegung. © Eric Hofmann 10.09 Uhr: AfD-Übertragung verzögert sich Die Live-Übertragung der AfD von ihrem Parteitag in Riesa sollte eigentlich um 10 Uhr beginnen. Offenbar haben es noch nicht alle Delegierten in die Halle geschafft. 10.07 Uhr: Langeweile? Wohl aus Langeweile sind einige Teilnehmer des ins Stocken geratenen Demo-Zugs auf einen Baum geklettert. Wann sich die Menge wieder in Bewegung setzen kann, ist noch ungewiss. Demo-Teilnehmer auf einem Baum. © Eric Hofmann 10.04 Uhr: Gerangel bei Sitzblockade Im Zuge einer spontanen Sitzblockade an der Pausitzer Straße/Drosselweg kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen Polizei und Demonstranten. Eine Sitzblockade an der Pausitzer Straße/Drosselweg rief die Polizei auf den Plan. © Julien Röder 10.01 Uhr: Polizei zieht erste Bilanz Polizeisprecher Thomas Geithner erklärte gegenüber TAG24, dass die erste "hektische Phase" zwischen 7 und 8 Uhr überstanden wurde. Mit der Helligkeit hat sich laut Polizei die Lage beruhigt, einige Zufahrten können allerdings nicht geschützt werden. 9.56 Uhr: Polizei erklärt Demo-Stopp Der rund 4000 Personen umfassende Demozug musste laut Polizeisprecher Thomas Geithner Halt machen, damit die Delegierten der AfD zur Parteitags-Halle durchkommen. Im südlichen Bereich der Stadt fallen aufgrund der starken Proteste aber alle Zufahrtswege aus, so Geithner weiter. Sobald neue Wege gefunden wurden, die von den Parteimitgliedern genutzt werden können, kann auch die Demonstration ihren Marsch wieder aufnehmen. 9.41 Uhr: Demo stockt Der vom Hauptbahnhof gestartete Demo-Zug steht noch immer an der Rudolf-Breitscheid-Straße still. Warum es hier nicht weitergeht, fragen sich viele. Die Polizei ist unterdessen auch zu Ross vor Ort. Auch Pferde kommen in Riesa zum Einsatz. © Eric Hofmann 9.36 Uhr Innenminister Schuster macht sich ein Bild von der Lage Sachsens Innenminister Armin Schuster (63, CDU) hat sich über die Einsatzlage in Riesa informieren lassen. Ein Bild der Polizei zeigt den Politiker gemeinsam mit Polizeipräsident Lutz Rodig (61). 9.29 Uhr: Polizei löst Blockade auf An der Pausitzer Straße hat die Polizei eine Blockade aufgelöst. Mehrere Personen hatten versucht, sich auf die Straße zu setzen. 9.26 Uhr: Nur zwei offene Wege zur Halle Laut Angaben der Veranstalter wurden bis auf zwei Zufahrtswege zur WT Energiesysteme Arena erfolgreich blockiert. Nur dort, wo die "Tripods" geräumt wurden, an der Leutewitzer Straße und Poppitzer Landstraße, kann der Verkehr derzeit laufen. Fortsetzung des Artikels laden 9.23 Uhr: Riesaer Straße blockiert Gut 100 Meter vor dem Ortseingangsschild von Riesa haben Demonstranten die Fahrbahn blockiert. Kein Durchkommen auf der Riesaer Straße. © Julien Röder 9.11 Uhr: Polizei setzt Pfefferspray ein Die Einsatzkräfte der Polizei versuchen Ausbrüche von Personengruppen aus dem Demo-Zug zu verhindern. Da die Menschenmenge seit geraumer Zeit an der Rudolf-Breitscheid-Straße feststeht, steigt der Unmut. Auch Pfefferspray wurde seitens der Polizei dort bereits eingesetzt. 9.05 Uhr: Sirene zu hören Gegen 9 Uhr ertönte in Riesa die Sirene. Wie die Polizei gegenüber TAG24 erklärte, hat dies allerdings keine "polizeilichen Auswirkungen". Vermutlich brennt es irgendwo in Riesa. 9.01 Uhr: Parteitag beginnt in einer Stunde In einer Stunde, um 10 Uhr soll der AfD-Parteitag losgehen. Ob es alle Delegierten angesichts der vielen Blockaden auch pünktlich schaffen? 8.56 Uhr: Zaun gefällt An der Rudolf-Breitscheid-Straße wurde offensichtlich ein Zaun von dem Demo-Zug in Mitleidenschaft gezogen. Diesen Zaun hat es erwischt. © Eric Hofmann 8.50 Uhr: Polizei spricht von "dynamischer" Einsatzlage "Kurzzeitig zeigte sich die Lage beim Einsatz in Riesa dynamisch", teilte die Polizei mit. Einer friedlichen Durchführung von Gegendemo und Parteitag steht laut Polizei aber nichts im Wege. 8.48 Uhr: Polizei fängt Einzelpersonen ein Im Zuge der Demonstrationen fängt die Polizei auch einzelne Personen ein. Die Polizei schnappt sich einen Demonstranten. © Eric Hofmann 8.37 Uhr: "Junge Alternative" im Stau Aufgrund der Sitzblockade an der Poppitzer Straße kommt auch der stellvertretende Landesvorsitzende der "Jungen Alternative" (JA) aus Berlin, Christopher Wiedenhaupt (25), derzeit keinen Meter voran. Wiedenhaupt habe es bereits kommen sehen: "Damit war zu rechnen. In Essen hatten wir noch mehr Probleme. Dort mussten wir von der Polizei eskortiert werden. Das waren G7 Verhältnisse. Es wird den Demonstranten nicht gelingen, uns den ganzen Tag aufzuhalten. Wir werden irgendwie durchkommen und wenn’s zu Fuß ist", sagte er zu TAG24. Christopher Wiedenhaupt (25), stellvertretender JA-Landesvorsitzender, steht im Stau. © Erik Töpfer 8.33 Uhr: 4000 Teilnehmer Laut den Veranstaltern nehmen allein an der Demonstration vom Hauptbahnhof rund 4000 Menschen teil. 8.29 Uhr: Sitzblockade und "Tripod" Im Osten von Riesa, an der Poppitzer Straße, haben Demonstranten eine Sitzblockade errichtet. Im Hintergrund ist ebenfalls zu sehen, wie eine Teilnehmerin in einem sogenannten "Tripod" die Straße blockiert. Einige Demonstranten blockieren die Poppitzer Straße. © Erik Töpfer Tripod und ein Kasten Club-Mate: Die Teilnehmer haben an alles gedacht. © Erik Töpfer 8.22 Uhr: Demo-Kleber behindern eigene Leute auf B169! Mehrere Demonstranten haben sich im Bereich B169/Weidaer Straße auf den Asphalt geklebt. Durch die Aktion müssen nun auch Leute, die selbst in Riesa demonstrieren wollen, gut sieben Kilometer zu Fuß in die Stadt laufen. Die Polizei geht derzeit durch die wartenden Autofahrer und fragt, ob diese Anzeige erstatten wollen. Mit Sitzblockaden und Klebe-Aktionen behindern die Demonstranten auch ihre eigenen Leute. © Jan Woitas/dpa 8.19 Uhr: Erster Wasserwerfer rückt an Bevor die Demonstranten über die Berliner Straße weiterdürfen, ist ein erster Wasserwerfer der Polizei vor Ort eingetroffen. Ein Wasserwerfer ist eingetroffen. © Eric Hofmann 8.14 Uhr: Demo-Zug wird aufgeteilt Der vom Bahnhof aus gestartete Demo-Zug muss an der Wagenkette Halt machen. In wenigen Minuten geht es dann in Einzelgruppen weiter über die Berliner Straße. Die Demonstranten sind am Wagenzug kurzzeitig zum Stillstand gekommen. © Eric Hofmann 8.11 Uhr: Veranstalter sprechen von brutaler Polizei Während Demonstranten die Kreuzung B169/Rostocker Straße blockieren, gehe es laut Angaben von "Widersetzen" robuster zur Sache. "Die Polizei geht brutal gegen die Widersetzer*innen vor", heißt es. Fortsetzung des Artikels laden 8.05 Uhr: Weitere Durchbruchsversuche Vereinzelte Personengruppen versuchen in Riesa Polizeiabsperrungen zu durchbrechen, teilte die Polizei mit. 8.01 Uhr: Demonstranten quetschen sich über kleine Brücke Der vom Bahnhof gestartete Demozug ist weiter auf dem Vormarsch. Dabei mussten die Teilnehmer soeben eine kleine Brücke über der Bundesstraße passieren. Über diese kleine Brücke ging es für die Demonstranten weiter. © Eric Hofmann 7.43 Uhr: Demonstranten brechen durch Polizeikette An der Breitscheidstraße haben die Demonstranten versucht, eine Polizeikette zu durchbrechen. Etwa 100 Personen ist dies auch gelungen. 7.36 Uhr: B169 blockiert Eine kleinere Personengruppe blockiert laut den Veranstaltern derzeit die östliche Fahrbahn der B169 südlich von Riesa. 7.26 Uhr: Demo-Zug in Bewegung Die Demonstranten sind vom Bahnhof in Richtung Stadtzentrum gestartet. Auf dem vordersten Banner ist zu lesen: "Alle zusammen gegen den Faschismus". Kurz vor 7.30 Uhr haben sich die Demonstranten in Bewegung gesetzt. © Eric Hofmann 7.19 Uhr: Versammlung am Bahnhof offiziell gestartet In wenigen Minuten will sich der Demo-Zug am Bahnhof in Bewegung setzen. Jeden Moment geht es los. © Eric Hofmann 7.10 Uhr: Erste Demonstranten laufen ins Stadtzentrum Mehrere Personengruppen haben sich auf dem Weg ins Stadtzentrum gemacht, teilte die Polizei mit. 6.57 Uhr: Auch Hunde im Einsatz Die Einsatzkräfte der Polizei bekommen am Samstagmorgen bereits tatkräftige Unterstützung auf vier Pfoten. Manch einer der Hunde ist am morgen offensichtlich noch etwas launisch. 6.55 Uhr: Lage bisher ruhig Die ersten Versammlungen im Stadtgebiet von Riesa verlaufen nach Angaben der Polizei bisher ruhig. Ein Polizeihubschrauber kreist zur Unterstützung über der Stadt, auch Drohnen kommen zum Einsatz, teilte die Polizeidirektion Dresden mit. 6.46 Uhr: Demonstranten blockieren erste Zufahrt! Um kurz vor 7 Uhr wurde haben Demonstranten bereits die erste Zufahrt in die Stadt blockiert, wie die Polizei gegenüber TAG24 erklärte. Dabei handelt es sich um die Kreisstraße 8549. Fortsetzung des Artikels laden 6.42 Uhr: Voll besetzte Demo-Busse Auf dem Autoweg nach Riesa war bereits ein Dutzend voll besetzter Busse mit Demonstranten zu sehen. Gut zehn Busse haben sich von Dresden aus auf den Weg gemacht. Mehrere Busse bringen Demonstranten nach Riesa. © Eric Hofmann 6.36 Uhr: Einige Hundert bereits am Bahnhof Am Bahnhof hat sich bereits eine größere Menschenmenge versammelt. Einige Hundert stehen Transparenten, winterlicher Kleidung und umringt von Polizisten in der eisigen Morgenluft. Am Bahnhof ist schon einiges los. © Eric Hofmann Einige Hundert haben sich vorm Bahnhofsgelände bereits zusammengefunden. © Eric Hofmann 6.32 Uhr: Nur ein Weg nach Riesa Auf der B6 in Richtung Riesa wurden viele Abfahrten gesperrt. Ab der Ortschaft Wölkisch gibt es somit nur einen möglichen Weg für Autofahrer, um in die Stadt zu gelangen. 6.30 Uhr: Kontrollbereich in der Innenstadt Bis Sonntag, 19 Uhr, gilt in der Innenstadt von Riesa ein Kontrollbereich, in dem die Polizei ohne weiteren Anlass die Identität der sich dort befindenden Personen feststellen kann. Jener Kontrollbereich wird im Norden der Stadt durch die Elbe begrenzt, im Osten durch Ziegeleistraße, Leutewitzer Straße, Altmarkt, Marktgasse, Meißner Straße, Mergendorfer Weg, Dr.-Külz-Straße, Am Hang und Alter Pausitzer Weg. Im Süden von Riesa wird der Kontrollbereich durch die Straßen Am Kuffenhaus, Pausitzer Straße, Rostocker Straße eingeschlossen und verläuft in westlicher Richtung bis zu den Bahngleisen. Die Polizei ist seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. © Eric Hofmann 11. Januar, 6.10 Uhr: Polizeieinsatz gestartet Seit etwa 5 Uhr ist die Polizei in Riesa im Einsatz. Die Reisebusse, in denen die Demonstranten anreisen, werden begleitet und anschließend bewacht, teilte die Polizeidirektion Dresden am frühen Morgen mit.

