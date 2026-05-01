CSU-Politiker ratlos: "Kann niemandem mehr erklären, warum er nicht AfD wählen soll"

Berlin - Seit 5. Mai 2025 wird Deutschland offiziell wieder von einer großen Koalition angeführt. Rund ein Jahr nach der Regierungsbildung soll die Stimmung zwischen CDU/CSU und SPD nicht zum Besten sein. Die Bild-Zeitung hat sich unter den Abgeordneten umgehört und zeichnet eine Situation, die kaum noch von Zusammenhalt geprägt ist.

Alexander Engelhard (51, CSU) findet, dass die Union zu kompromissbereit sei, damit die Regierung am Laufen gehalten wird. © IMAGO / dts Nachrichtenagentur

Es knirscht sogar innerhalb der Union. Als Kanzler Friedrich Merz (70, CDU) in einer internen Schalte die Krankenkassenreform versucht habe, durchzuwinken, fand ein CDU-Mitglied das gar nicht angemessen.

"Das ist nicht mehr unsere Politik, das ist Politik der SPD", übte Alexander Engelhard (51) laut Bild-Zeitung offen Kritik.

"Ich habe das Gefühl, wir machen das nur noch, um die Regierung irgendwie am Laufen zu halten", stellte er dem Kanzler ein schlechtes Regierungs-Zeugnis aus.

Seine nächste Aussage enthielt harten Tobak, aber sicher auch eine Prise Sarkasmus: "Ich kann niemandem mehr erklären, warum er nicht die AfD wählen soll, weil ich sie nicht mehr mitnehmen kann in unserer Politik. Ich kann es nicht mehr", so Engelhard.

Dass die Stimmung bei der Union kocht, sollen auch verbale Standpauken belegen, die Merz seinem Kanzleramtsminister Thorsten Frei (52) verpasst hat.