Aus Sachsen in den Bundestag: Das sind die Neueinsteiger im Parlament

Dresden/Berlin - Die Würfel sind gefallen - die Zusammensetzung des 21. Deutschen Bundestages steht nach der Wahl am vergangenen Sonntag seit Wochenbeginn fest. Insgesamt 630 Männer und Frauen werden der Volksvertretung angehören, die als Parlament das gesetzgebende Organ der Bundesrepublik Deutschland ist. Wer wird dort zukünftig für Sachsen streiten und sprechen? Lernt hier drei frisch gewählte Abgeordnete kennen, die jetzt als Newcomer in den Reichstag einziehen.

Florian Oest (37, CDU) aus Görlitz tritt für einen Politik-Wechsel ein. © Nikolai Schmidt

Der Ausgang der Bundestagswahl stimmt Florian Oest (37) so freudig wie nachdenklich. Der Vorsitzende der CDU im Landkreis Görlitz freut sich, dass er im zweiten Anlauf über die Landesliste der Christdemokraten ins Parlament einziehen wird.

Gleichzeitig schaut der studierte Jurist und Betriebswirt aber auch demütig auf das Wählervotum: "Von Zittau bis Zingst vertrauen die Menschen der AfD deutlich mehr als uns. Über die Gründe diskutieren wir seit 2017 von Wahl zu Wahl. Jetzt muss endlich entschlossen gehandelt werden."

Oest will nichts weniger als "einen grundlegenden Politik-Wechsel und eine Wirtschafts-Wende". Sein Fokus liegt klar auf einer leistungsfähigen Wirtschaft. "Sie ist nicht alles. Aber ohne Wirtschaft ist alles nichts. Nur mit einer starken Wirtschaft kann unser Land seine sozialen Errungenschaften finanzieren und behalten", erklärt er.

Der Vater zweier kleiner Kinder möchte die Alltagsprobleme der Menschen in der Oberlausitz in den Mittelpunkt seines politischen Handelns in Berlin rücken. Er denkt dabei breit - von Ärztemangel über bezahlbare Energie, Grenzschutz und Migration bis hin zu würdevoller Pflege. "Die designierte Bundesregierung aus CDU und SPD muss Lösungen liefern. Daran werden wir gemessen", weiß Florian Oest.

Der Görlitzer fand über seine Kirchgemeinde und Michael Kretschmer zur CDU und zur Jungen Union. Seit zehn Jahren ist er ehrenamtlich politisch aktiv und seit sechs Jahren Mitglied des Görlitzer Kreistages. Er sagt über sich: "Ich habe gelernt zuzuhören. Politik ist meine Passion und jetzt Profession."