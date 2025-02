Bundestagswahl 2025: Diese Partei hat in Hamburg die meisten Stimmen bekommen

Damals gewannen die Sozialdemokraten vier von sechs Hamburger Wahlkreisen direkt, zwei gingen an die Grünen. Über die Landeslisten zogen zehn weitere Abgeordnete - drei CDU, je zwei Grüne und FDP, je eine SPD, AfD und Linke - aus Hamburg in den Bundestag ein. Die Linken-Abgeordnete wechselte später zum BSW.

Die SPD war in Hamburg schon bei der Bundestagswahl vor vier Jahren stärkste Kraft geworden, erhielt damals 29,7 Prozent der Stimmen. Platz zwei ging mit 24,9 Prozent an die Grünen, die CDU kam mit 15,4 Prozent auf Platz drei. Danach folgten die FDP mit 11,4 Prozent, die Linken mit 6,7 Prozent und die AfD mit 5,0 Prozent.

Damit würde sich die SPD in Hamburg gegen den bundesweiten Trend durchsetzen. In ganz Deutschland liegen die Sozialdemokraten von Kanzler Olaf Scholz Hochrechnungen von ARD und ZDF zufolge lediglich zwischen 16,2 und 16,3 Prozent, die Union mit ihrem Spitzenkandidaten Friedrich Merz (CDU) dagegen kommt auf 28,5 bis 28,8 Prozent.

Insgesamt waren knapp 1,3 Millionen Hamburgerinnen und Hamburger zur Bundestagswahl aufgerufen. In der Hansestadt standen zwölf Parteien mit ihren Landeslisten auf den Wahlzetteln. In den sechs Wahlkreisen - Mitte, Altona, Eimsbüttel, Nord, Wandsbek und Bergedorf/Harburg - traten insgesamt 49 Kandidaten von neun verschiedenen Parteien an. Bei der Wahlbeteiligung zeichnete sich bereits am Nachmittag ein etwas höherer Andrang als 2021 ab.

Erstmeldung, 23. Februar, 19.58 Uhr; aktualisiert um 20.08 Uhr.