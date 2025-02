Bundestagswahl: Ex-Bachelorette Stella schießt gegen CDU, FDP und AfD

Am 23. Februar wird der Bundestag neu gewählt. Influencerin und Reality-Darstellerin Stella Tiana Stegmann (27, "Die Bachelorette") hat hierzu mit einem eindeutigen Statement Postion bezogen. © Montage: Michael Kappeler/dpa, Screenshot/Instagram/stella_tiana

Mit einem Instagram-Reel wandte sich das in Frankfurt am Main geborene Playmate des Jahres 2020 an seine rund 443.000 Follower.

"Die Bundestagswahl steht bald an und es war noch nie so wichtig, wählen zu gehen und sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen", betont die Münchenerin am Beginn des Clips und ruft so zur Stimmabgabe auf.

"Deswegen jetzt nicht einfach weiterscrollen, ich werd's auch easy machen. Anhand eines Beispiels möchte ich die verschiedenen Positionen der Parteien erläutern", heißt es weiter.

"Ihr kennt das bestimmt, dass Ihr ab und zu mal kein Geld habt", fährt Stella fort. "Wisst Ihr, wie viel Geld so ein Milliardär hat? So viel, dass er gar nicht weiß, wohin mit dem ganzen Geld", erklärt die 27-Jährige, um dann eine politische Forderung daraus zu folgern.

Es wäre doch "so easy", dieses Vermögen mit einer Vermögenssteuer zu belegen.