Bundestagswahl: In diesen Chemnitzer Stadtteilen holte die AfD die meisten Stimmen

Chemnitz - Großer Ansturm auf die Wahllokale in Chemnitz am gestrigen Sonntag: 79 Prozent der Wahlbeteiligten gaben ihre Stimme zur Bundestagswahl ab. Die in Teilen rechtsextreme AfD sahnte dabei richtig ab - in einigen Stadtteilen lag die Partei bei über 40 Prozent.