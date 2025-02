Bundestagswahl: Scholz sieht Chance auf Wiederwahl bei 60 Prozent!

Fortsetzung des Artikels laden

9. Februar, 21.36 Uhr: Merz kann Trumps Haltung zu nur zwei Geschlechtern nachvollziehen

Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (69) zeigt Sympathien für den umstrittenen Beschluss Donald Trumps (78) in den USA nur zwei Geschlechter anzuerkennen. "Ist eine Entscheidung, die ich nachvollziehen kann", sagte der CDU-Chef beim TV-Duell von ARD und ZDF zum Vorgehen der US-Regierung in der Frage. Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) widersprach: "Ich halte das für unangemessen. Jeder Mensch soll so glücklich sein, wie er glücklich sein möchte", sagte Scholz. "Ich finde, wenn Menschen sich nicht einordnen wollen, dann soll ihnen das auch möglich gemacht werden." Trump unterzeichnete kurz nach seinem Amtsantritt Mitte Januar mehrere Dekrete, die die Rechte von Transmenschen einschränken. So wurde festgelegt, dass die Politik der Vereinigten Staaten künftig davon ausgeht, dass es nur zwei Geschlechter gibt – "männlich und weiblich".

US-Präsident Donald Trump (78). © Ben Curtis/AP/dpa

9. Februar, 21.29 Uhr: Scholz und Merz mit Differenzen bei der Pflege

Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) und sein Unions-Herausforderer Friedrich Merz (69, CDU) haben unterschiedliche Positionen zur Finanzierung der Pflege deutlich gemacht. Merz sagte beim TV-Duell von ARD und ZDF, es gebe eine intensive Diskussion um die Frage, ob man aus der Teilversicherung eine Vollversicherung machen sollte. "Ich persönlich bin skeptisch, das zu tun." Merz sagte: "Ich glaube, es wäre besser, wenn man in der längeren Perspektive den Menschen auch eine verpflichtende private zusätzliche Pflegeversicherung auferlegt, damit sie entsprechend vorsorgen können." Scholz sagte mit Blick auf Eigenanteile für die reine Pflege: "Ich bin für einen Kostendeckel bei 1.000 Euro." Er sei außerdem für "mehr Solidarität zwischen den gesetzlichen Kassen und den privaten Versicherungen". Auf Nachfrage, ob er beide zusammenführen wolle, sagte der Kanzler: "Nein, ich möchte eine Solidaritätsverschränkung."

9. Februar, 21.16 Uhr: Scholz und Merz streiten über Wirtschaftspolitik

Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) sind sich uneins über den richtigen Kurs in der Wirtschaftspolitik. Merz sagte im TV-Duell, Deutschland stecke im dritten Jahr in einer Rezession. Es gebe mehr Insolvenzen und steigende Arbeitslosenzahlen. Er warf Scholz vor, eine falsche Wahrnehmung von der Dringlichkeit der Probleme zu haben. Scholz nannte die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine als einen Hauptgrund für die Wachstumsschwäche hierzulande. Er nannte zudem Fortschritte etwa beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Scholz kritisierte zudem die Steuerpläne der Union. Die Union wolle vor allem diejenigen entlasten, die am meisten verdienten, sagte der Kanzler mit Blick auf Pläne der Union, den Solidaritätszuschlag auch für Spitzenverdiener komplett abzuschaffen. Scholz warb für den Vorschlag einer "Made in Germany"-Prämie, um Investitionen von Firmen anzureizen. Merz konterte, es komme nicht auf eine Eintagsfliege an, es müssten Rahmenbedingungen für alle dauerhaft verbessert werden.

Die Debatte wird immer hitziger. © ---/ARD/ZDF/dpa

9. Februar, 21.13 Uhr: Neue Atomkraftwerke würden laut Scholz 40 Milliarden kosten

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) hat sein klares Nein zum erneuten Betrieb von Atomkraftwerken in Deutschland mit Kosten in Milliardenhöhe begründet. "Neue Kernkraftwerke kosten 40 Milliarden Euro. Das ist alles hanebüchen, was da diskutiert wird", sagte Scholz beim TV-Duell mit Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz in ARD und ZDF. Der endgültige Atomausstieg habe "mit der wirtschaftlichen Entwicklung" in Deutschland nichts zu tun, argumentierte Scholz. Merz hatte Scholz und der gescheiterten Ampel-Regierung zuvor vorgeworfen, die Abschaltung der drei letzten deutschen Kernkraftwerke aus ideologischen Gründen herbeigeführt zu haben. "Das hätten Sie auch anders entscheiden können, Herr Bundeskanzler. Da haben Ihnen die Grünen auf der Nase herumgetanzt", sagte Merz.

9. Februar, 21.11 Uhr: Unterschiedliche Einschätzung bei Industrie

CDU-Chef Friedrich Merz (69) hat Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) eine gestörte Wahrnehmung bei der krisenhaften Lage der deutschen Wirtschaft vorgehalten. "Ich bin einigermaßen erschüttert, mit welcher Wahrnehmung Sie hier heute Abend den Zustand unserer Wirtschaft beschreiben", sagte der Unions-Kanzlerkandidat im TV-Duell mit Scholz in den Sendern ARD und ZDF. Er fügte direkt an den Kanzler gewandt hinzu: "Das hat mit der Realität da draußen - ehrlich, Herr Scholz - gar nichts zu tun." Scholz hatte zuvor erklärt, es gebe in Deutschland keine Deindustrialisierung. Merz hielt Scholz entgegen, es gebe im Land eine Insolvenzwelle wie nie in den letzten 15 Jahren. "50.000 Unternehmen sind in Ihrer Amtszeit in Deutschland in die Insolvenz gegangen, fast die Hälfte davon im letzten Jahr", sagte Merz. Scholz räumte ein: "Es ist was los und wir müssen was tun." Der Kanzler verwies aber unter anderem auf eine steigende Zahl von Erwerbstätigen. Zudem gebe es in Deutschland die zweitniedrigste Arbeitslosigkeit unter allen wirtschaftsstarken Demokratien der G7-Gruppe.

Kanzler Olaf Scholz (66, SPD, l.) und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) liefern sich eine hitzige Debatte. © ---/ARD/ZDF/dpa

9. Februar, 21.02 Uhr: Merz poltert in TV-Duell gegen Scholz: "Sie leben nicht in dieser Welt"

Im Streit um die Migrationspolitik wirft Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) Realitätsverlust vor. "Sie leben nicht in dieser Welt", sagte Merz beim TV-Duell in ARD und ZDF. "Was Sie hier erzählen, ist ein Märchenschloss." Es habe mit dem, was in der Realität der Städte und Gemeinden in Deutschland stattfinde, kaum noch etwas zu tun. "Es ist Wunschdenken, es ist Wahlkampf." Hintergrund war ein Streit um Abschiebungen. Scholz sagte, er habe dafür gesorgt, dass man mehr Leute in Abschiebegewahrsam und Abschiebehaft nehmen könne. Er habe dafür gesorgt, dass die ganzen Tricks, mit denen man sich der Abschiebung entziehe, per Gesetz abgeschafft werden. Dagegen sagte Merz, die Grünen hätten in der Koalition durchgesetzt, dass diejenigen, die im Abschiebegewahrsam sitzen, noch auf Kosten der Steuerzahler einen Pflichtverteidiger an die Seite gestellt bekommen.

9. Februar, 20.57 Uhr: Scholz will "harten Kurs" bei Migration fortsetzen

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) hat für die Zeit nach der Wahl einen weiterhin "harten Kurs" bei der Migrationspolitik versprochen. Er stehe für einen "restriktiven Kurs, was irreguläre Migration betrifft", sagte Scholz am Sonntagabend beim TV-Duell von ARD und ZDF. Deutschland dürfe Gewalttaten wie die von Aschaffenburg nicht akzeptieren. "Wir können uns niemals abfinden mit solchen Taten und deshalb muss klar und entschieden gehandelt werden." Es habe in der Migrationspolitik "noch nie schärfere Gesetze" als derzeit gegeben, betonte Scholz. Es reiche hier auch nicht, die Union für ihre gemeinsame Abstimmung mit der AfD im Bundestag zu kritisieren, räumte er ein. Er selbst stehe für einen "toughen Kurs" in der Migration und habe dafür gesorgt, dass die irreguläre Migration deutlich zurückgegangen sei. Sein Herausforderer, Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz, warf ihm vor, "weit über zwei Millionen irreguläre Migranten nach Deutschland" gelassen zu haben. Das entspreche mehr als den Einwohnern der Stadt Hamburg. "Sie kriegen es in ihrer Koalition nicht so hin, wie es notwendig wäre", warf er Scholz vor.

Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) gibt sich am Abend angriffslustig. © Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

9. Februar, 20.45 Uhr: Merz zu Parteiaustritten wegen AfD: Viele neue Eintritte

CDU-Chef Friedrich Merz (69) hat trotz Parteiaustritten von Prominenten wie dem Publizisten Michel Friedman seinen Kurs verteidigt, bei Migrationsabstimmungen im Bundestag AfD-Stimmen für eine Mehrheit in Kauf genommen zu haben. "Es hat in derselben Zeit Hunderte von neuen Eintritten in die CDU gegeben", sagte der Unions-Kanzlerkandidat im TV-Duell mit Kanzler Olaf Scholz (66, SPD). Merz fügte hinzu: "Wir bekommen für diesen Kurs, auch für meinen Kurs in dieser Frage, eine sehr große Zustimmung in der Bevölkerung." Die Umfragewerte würden steigen. "Also es kann nicht alles so ganz falsch gewesen sein." Der CDU-Vorsitzende betonte: "Ich hätte mir gewünscht, dass wir gemeinsame Entscheidungen treffen, aber das ist offensichtlich mit dieser SPD und diesen Grünen zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich gewesen."

9. Februar, 20.41 Uhr: Scholz und Merz schenken sich von Anfang an nichts - Scholz: "Warum soll man so doof sein?"

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) muss sich gleich zu Beginn der Sendung für seinen Wortbruch (Abstimmung mit Stimmen der AfD) rechtfertigen. Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) stellt klar, dass er Merz jetzt und in Zukunft nicht mehr vertrauen kann! Merz schließt dagegen eine Zusammenarbeit mit der AfD erneut strikt aus. "Es wird diese Zusammenarbeit nicht geben", betont er. "Uns trennen in den Sachfragen Welten", so der 69-Jährige. "Es gibt keine Gemeinsamkeiten zwischen AfD und Union." Merz fragt Olaf Scholz, warum so viele illegale Flüchtlinge in seiner Zeit als Kanzler nach Deutschland gekommen sind. Der Kanzler poltert daraufhin in Richtung der von Merz vorgeschlagenen Asylgesetze: "Warum soll man so doof sein?"

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD, l.) und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) posieren kurz vor der Sendung gemeinsam. © Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

9. Februar, 20.15 Uhr: Scholz gegen Merz - TV-Kanzlerduell gestartet

Seit 20.15 Uhr streiten und diskutieren Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) in ARD und ZDF im Kanzlerduell. Wer wird punkten, wer wird patzen? Das entscheidet sich noch bis etwa 21.45 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Sandra Maischberger (ARD) und Maybrit Illner (ZDF).

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69, l.) und Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) stellen sich seit 20.15 Uhr dem Kanzlerduell in ARD und ZDF. © Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

9. Februar, 19.58 Uhr: Merz kommt mit Megaphon

Offenbar ohne Ehefrau, aber dafür mit Megaphon trifft auch Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) zum Kanzlerduell ein. Die Zuschauer können sich wohl auf was gefasst machen.

Friedrich Merz (69), Unions-Kanzlerkandidat und CDU-Bundesvorsitzender, spricht durch ein Megaphon bei seiner Ankunft beim TV-Duell von ARD und ZDF am Studio zu seinen Anhängern. © Kay Nietfeld/dpa

9. Februar, 19.41 Uhr: Kanzler trifft zu TV-Duell ein - Kann Scholz ab 20.15 Uhr noch was drehen?

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) und seine Ehefrau Britta Ernst sind zum TV-Duell von ARD und ZDF am Studio angekommen. Hier stellen sich Scholz und Unions-Kanzlerkandidat Merz (69) im Studio Berlin-Adlershof zentralen Fragen und debattieren zu den wesentlichen Themen des Bundestagswahlkampfs.

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) bringt seine Ehefrau Britta Ernst zum TV-Duell mit. © Kay Nietfeld/dpa

9. Februar, 16.51 Uhr: Tausende bei Demos gegen rechts in Niedersachsen und Bremerhaven

Aus Sorge vor einem Rechtsruck haben sich auch am Sonntag Tausende Menschen in Niedersachsen und Bremerhaven zu Protestveranstaltungen versammelt. In Bremerhaven beteiligten sich rund 4500 Menschen an einer Kundgebung, wie die Polizei mitteilte. Ein breites Bündnis gesellschaftlicher und politischer Gruppen, "Bremerhaven bleibt bunt", hatte angesichts der aktuellen Entwicklungen und mit Hinsicht auf die Bundestagswahl zu einer Kundgebung aufgerufen. "Für Demokratie, Vielfalt und eine lebenswerte Zukunft in Freiheit – gegen den gesellschaftlichen Rechtsruck!" lautete das Motto der Versammlung. Rund 1200 Menschen kamen auf dem Kirchplatz in Hann. Münden unter dem Motto "#NieWiederIstJetzt – Hann. Münden gegen Rechts!" zusammen, wie die Polizei mitteilte.