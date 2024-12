Bundestagswahl steht vor der Tür: Berlin sucht noch Tausende Wahlhelfende

Berlin sucht für die Bundestagswahl voraussichtlich am 23. Februar noch Tausende Wahlhelfer. © Michael Kappeler/dpa

In den meisten der zwölf Bezirke sehe es schon gut aus, sagte Landeswahlleiter Stephan Bröchler (62). Bedarf an Wahlhelferinnen und -helfern in allen Funktionen gibt es noch in Mitte, Lichtenberg, Treptow-Köpenick und Neukölln.

"Marzahn-Hellersdorf sucht speziell Interessenten für Funktionsämter wie Wahlvorsteher und Schriftführer." Insgesamt würden noch etwa 2000 bis 3000 Helfer gebraucht. In Mitte beispielsweise seien es noch etwa 700.

"Die Bezirke haben ihre Einsatzplanung inzwischen beendet und konkretisiert, wie viele Helfer sie brauchen", sagte Bröchler. "Damit kommen wir auf eine Zahl von 36.600." Der Gesamtbedarf ist damit etwas größer als anfangs veranschlagt. Die Landeswahlleitung hatte im November die Zahl 30.000 genannt.

Bröchler ist aber optimistisch: "Wir sind auf einem guten Weg", sagte er. Er halte es für realistisch, dass sich die Lücke noch schließen lasse.