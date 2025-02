Laute Schreie bei Veranstaltung der Grünen: Polizei muss eingreifen

Hamburg - Bei einer Wahlkampfveranstaltung der Hamburger Grünen mit Kanzlerkandidat Robert Habeck (55) in der Fischauktionshalle musste eine Frau von der Polizei abgeführt werden. Zuvor hatte diese nach Angaben von Augenzeugen die Rede von Annalena Baerbock (44) "massiv gestört".

Die Frau wurde in Polizeigewahrsam genommen. Die Hintergründe der Protestaktion sind noch unklar.

Kurz vor der Bundestagswahl am Sonntag waren Robert Habeck und Annalena Baerbock am Freitagabend zum "Höhepunkt" ihrer Wahlkampftour in Hamburg zu Gast, wie es auf der Webseite der Hamburger Grünen heißt.