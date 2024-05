Die schrillsten Parteien der EU-Wahl: Hier werden sie in Chemnitz gewählt

Chemnitz - Kennt Ihr PDH, PdF oder ABG? Hinter den Abkürzungen stecken Parteien, die bei der Europawahl am 9. Juni antreten.

In der Zwickauer Straße wirbt die Partei der Humanisten um Wählerstimmen. © Kristin Schmidt

Der Stimmzettel listet stolze 34 Parteien und Vereinigungen auf. Zwei Drittel sind so unbekannt oder die Wahlversprechen derart skurril, dass sich die Frage stellt: Wählt diese politischen Paradiesvögel überhaupt jemand? Ja, belegen die amtlichen Endergebnisse.

Die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung, die nicht weniger als das ewige Leben verspricht, heimste 2019 in Chemnitz immerhin 427 Stimmen ein. Die größte Sehnsucht nach dem Jungbrunnen gibt es in Markersdorf. Allein dort wählten 16 Chemnitzer die von einem Berliner Biochemiker angeführten Forschungs-Politiker.

Für die Partei Menschliche Welt votierten 196 Chemnitzer: mit zehn Stimmen am häufigsten in Altendorf. Tierschutz hatte für 341 Wähler die höchste Priorität: allein für 25 Wähler in Gablenz.

Die Humanisten (PDH) erreichten 326 Stimmen. Die meisten (24) wurden im Wahllokal des Goethe-Gymnasiums in Bernsdorf abgegeben.