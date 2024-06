Europawahl in Bayern: Hohe Beteiligung in München

Eine Besonderheit gibt es heute: Neben 9,57 Millionen Deutschen sind auch etwa 822.000 Personen mit einer anderen EU-Staatsangehörigkeit zur Wahl in Bayern berechtigt. Sie können entscheiden, ob sie in Bayern oder in ihrem Herkunftsmitgliedstaat wählen.

Mit 60,8 Prozent wurde damals die zweithöchste Wahlbeteiligung in Bayern an Europawahlen seit 1979 registriert. Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr war die CSU lediglich noch bei 37,0 Prozent gelandet.

Mit Spannung wird in Bayern etwa erwartet, wie die CSU abschneidet. Bei der Europawahl vor fünf Jahren waren die Christsozialen auf 40,7 Prozent gekommen. Damals war CSU-Vize Manfred Weber (51) als europaweiter EVP-Spitzenkandidat angetreten - Kommissionspräsidentin wurde am Ende aber Ursula von der Leyen (65).

Sandsäcke liegen vor einem Wahllokal in der Turnhalle von Nordendorf. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In einigen Regionen hat das Hochwasser der vergangenen Tage Folgen auch für den Wahlsonntag. In einer Reihe von Gemeinden mussten Wahllokale verlegt werden. Und in Einzelfällen, wenn ein Rathaus noch nicht wieder nutzbar ist, wurden provisorische Gemeindeverwaltungen eingerichtet.

In einigen Fällen wurden laut Landeswahlleiter zudem bereits abgegebene Briefwahl-Stimmzettel beschädigt und vernichtet und können nicht mehr ausgezählt werden.

Dies war der Fall, wenn etwa Postkästen überflutet wurden oder das Wasser in Gemeindeverwaltungen eingedrungen sei. In diesen Fällen hätten die Gemeinden neue Wahlscheine ausgestellt und sie per Boten an die Wahlberechtigten ausgeliefert.

Die bisherigen Wahlscheine würden für ungültig erklärt, um eine Doppelwahl auszuschließen.

Erstmeldung 8.06 Uhr, zuletzt aktualisiert 12.15 Uhr