Ost-Sieg für die AfD: "Viele halten die Regierenden für abgehoben und wählen entsprechend"

Für Alice Weidel (45, AfD) war der Wahlsonntag ein gelungener. © Kay Nietfeld/dpa

"Seit Längerem finden große Teile der ostdeutschen Bevölkerung, dass ihre Positionen in der Politik in Deutschland und Europa zu wenig abgebildet sind", sagte sie am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Viele hielten die Klimaschutzstrategie für unvernünftig und hätten den Eindruck, dass es keine Kontrolle mehr darüber gebe, wer nach Deutschland und Europa komme und dass keine funktionierende Sicherheitsstrategie mehr existiere.

Lorenz: "Und sie argumentieren, dass zu wenig und mit falscher Strategie für Friedensverhandlungen in Bezug auf den Krieg in der Ukraine unternommen wird."

"Dass diese Positionen unterrepräsentiert sind, ist für sie nicht nur ein Ärgernis in der Sache, sondern sie interpretieren dies als Fehlfunktion der Demokratie, die eigentlich dem Willen der Mehrheit folgen solle statt dem Willen einer kleinen Partei - der Grünen", betonte die Professorin.