Europawahl in vollem Gange: Wahllokale in NRW geöffnet!

Bis 18 Uhr ist die Stimmabgabe am heutigen Sonntag möglich. Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (48) will das am Vormittag in einer Gesamtschule in seinem Heimatort Rhede tun.

Briefwahl ist schon seit einigen Wochen möglich. Bei der Europawahl 2019 hatten rund 28 Prozent der Wahlberechtigten in NRW davon Gebrauch gemacht.



Erstmals dürfen bei einer Europawahl auch 16- und 17-Jährige wählen - in NRW sind das rund 305.000 junge Menschen.

Die Wahlbeteiligung lag bei der vorherigen Europawahl 2019 in NRW - ebenso wie im Bund - bei 61,4 Prozent. Mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis für NRW rechnet die Landeswahlleiterin in den frühen Morgenstunden zum Montag.