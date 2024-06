Große Verschwörung? Darum ist der Europawahl-Stimmzettel gelocht oder abgeschnitten

Berlin - Na, wart Ihr schon wählen ? Wenn ja, könnte Euch aufgefallen sein, dass die Stimmzettel - je nach Bundesland - an der rechten oberen Ecke gelocht oder abgeschnitten sind. Dahinter steckt allerdings keine große Verschwörung, mit der die Regierung die Wahl manipulieren will (Achtung, Ironie!). Auch ist er dadurch nicht ungültig.

Dem Stimmzettel fehlt oben rechts sichtbar eine Ecke - und das ist auch so gewollt. © dpa/Christoph Soeder

Der Grund ist viel simpler - und einleuchtender. Vielmehr erlauben dieses kleine Loch bzw. die Kerbe, dass eine sogenannte Stimmzettelschablone angelegt werden kann. Mit ihr können auch blinde und sehbehinderte Menschen selbstständig und geheim wählen.

Die Schablonen besitzen - ebenso wie der Stimmzettel - diese kleine Justierungshilfe sowie ausgestanzte Löcher an den Stellen, wo die Kreuze für die jeweiligen Parteien gesetzt werden können.

"Vor jedem Loch steht die Nummer des Listenvorschlages in Brailleschrift und in erhabener Schwarzschrift", so der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV), der diese im Auftrag der Bundesregierung kostenlos verteilt.



Neu ist die Idee übrigens nicht. Bereits seit der Bundestagswahl 2002 bzw. seit der Europawahl 2004 werden Stimmzettelschablonen angeboten. "Auf dem Stimmzettel selbst ist kein Unterschied festzustellen", betont auch der Deutsche Bundestag. Der rät allerdings, die Schablone im Anschluss wieder mit nach Hause zu nehmen, damit die Wahl auch wirklich geheim bleibt.