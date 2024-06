Mach Dein Kreuz bei der Europawahl! Beteiligung leicht gestiegen

In der Grundschule am Ritterfeld in Berlin-Spandau wirft Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (51, CDU) seinen Stimmzettel in die Wahlurne. © Christoph Soeder/dpa

Bis zum Mittag hätten 22,7 Prozent der Wahlberechtigten bei angenehmen Temperaturen ihre Stimme abgegeben, teilte die Landeswahlleitung am Sonntag mit. Damit war die Beteiligung zu diesem Zeitpunkt um 1 Prozentpunkt höher als bei der Europawahl vor fünf Jahren (21,7 Prozent).

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (51, CDU) hat bereits seine Stimme abgegeben. Er kam am Sonntagmorgen zum Wahllokal in der Grundschule am Ritterfeld in Berlin-Spandau.

"Meine große Hoffnung ist tatsächlich, dass viele Berlinerinnen und Berliner wählen gehen und dass wir ein klares Signal setzen für Demokratie, für Freiheit, für Zusammenhalt und nicht für Spaltung", sagte Wegner der dpa am Sonntag.

Die Europawahl in Berlin hat nach Angaben von Landeswahlleiter Stephan Bröchler reibungslos begonnen.

"Bisher läuft es sehr gut, ich habe keine Information, dass es Probleme gegeben hat, und ich hoffe natürlich, dass es weiter so gut läuft. Also wir sind im grünen Bereich", sagte Bröchler am Sonntagmorgen der dpa bei einem Besuch eines Wahllokals in einem Jugendzentrum im Bezirk Lichtenberg.