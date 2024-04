Sorgen diese Neulinge bei Europa- und Kommunalwahl für ein Polit-Beben?

Berlin - Das Vertrauen in die etablierten Parteien ist in der gesellschaftlichen Mitte zuletzt deutlich gesunken, berichtet eine aktuelle Untersuchung der Bertelsmann Stiftung. Besonders die Menschen mit mittleren Einkommen spüren einerseits einen großen Veränderungsdruck. Andererseits haben sie nicht das Gefühl, dass die Berliner Ampel-Regierung die Weichen dafür richtig stellt.

Der Optimismus im Land schwindet auch: Bei einer Online-Befragung im Januar 2024 erklärten 56 Prozent der deutschen Bevölkerung, die Meinungsforscher der gesellschaftlichen Mitte zuordnen, dass sie eher optimistisch in die Zukunft schauen. Zum Vergleich: Im Mai 2022 äußerten sich noch 66 Prozent so.

Was bedeutet das für die Kommunal- und Europawahl am 9. Juni? Neue Parteien, Bündnisse und Sammelbewegungen machen sich jetzt große Hoffnungen.

Welches Wählerpotenzial kann das Bündnis von Sahra Wagenknecht (54) bei den anstehenden Urnengängen wirklich heben? © imago/photothek

Bei den anstehenden Wahlen im Juni und am 1. September (Landtag) werden die etablierten Parteien nun auf breiter Front angegriffen.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das Bündnis Deutschland, die Freien Sachsen, die Wählervereinigung Konservative Mitte, das "Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24", die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP), die Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis), Volt Deutschland, die Werteunion sowie verschiedene regionale Wählergemeinschaften wie etwa die "Wahlplattform Dissident:innen Dresden" stehen in den Startlöchern, um neuen Wind in die Parlamente zu bringen.

Die machthungrigen Newcomer haben dafür in den vergangenen Wochen viel Mühe und Energie investiert. Sie mussten Unterstützer suchen, finden und an sich binden. Die Kandidaten, die sie jetzt ins Rennen schicken, stammen aus allen Teilen der Gesellschaft.

Viele kommen aus der aufblühenden Demokratie-Bewegung. Aber auch vom rechtskonservativen Rand. Auffällig: Nicht wenige haben sich von alten Volksparteien abgewandt und wollen als Parteilose noch einmal Neues gestalten.

Die ehemalige Linken-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann (63) organisierte für BSW in Sachsen diesen "Vor-Wahlkampf". Sie verkündet stolz, dass das Bündnis Bewerber in allen großen Kommunen aufgestellt hat. Außerdem wird es bei allen Kreistagswahlen (außer in Nordsachsen) vertreten sein. Zimmermann: "Das ist ein Kraftakt gewesen. Aber es hat sich gelohnt. Die kommunale Ebene ist für uns sehr wichtig, denn wir wollen etwas von Grund auf verändern in diesem Land."