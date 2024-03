Ramelow vor Wahlen in Thüringen: "Bin bereit, weit über meinen Schatten zu springen"

Bodo Ramelow (68, Linke) strebt eine erneute Amtszeit als Thüringens Ministerpräsident an. © Michael Reichel/dpa

"Die Gewalt und Enthemmtheit, die Politikern entgegenschlägt, wächst", sagte der Linke-Politiker dem Nachrichtenportal t-online. Als Beispiel nannte er unter anderem einen Brandanschlag auf das Haus eines SPD-Politikers in Waltershausen (Landkreis Gotha) vor ein paar Wochen. Ramelow beklagte, dass es in einigen Orten bereits an Menschen fehle, die sich trauten, in die Kommunalpolitik zu gehen.

"Die Stimmung ist mancherorts so aggressiv geworden, dass sie von der Familie oder Freunden gesagt bekommen: Bitte kandidiere nicht als Landrat, Bürgermeister, was auch immer."

In Thüringen sind am 26. Mai Kommunalwahlen. In 13 von 17 Landkreisen werden Landräte und in allen fünf kreisfreien Städten die Oberbürgermeister gewählt. Flächendeckend stehen dann auch die Wahlen für die Gemeinde- und Stadträte an. Außerdem wählen die Thüringer vielerorts Bürgermeister und Ortsteil- oder Ortschaftsbürgermeister.

Im Herbst wird obendrein der Thüringer Landtag gewählt. Ramelow tritt erneut an.