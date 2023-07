Landtagswahl in Hessen: Parteien-Streit um den angeblich "bösen Wolf"

Der Wolf ist angekommen in Hessen: Gleich mehrere der scheuen Raubtiere leben aktuell dauerhaft in dem Bundesland. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Die FDP-Fraktion bekräftigte am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden ihre Forderung, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. Zudem sollte es eine eigene Wolfsverordnung geben, erklärt die jagdpolitische Sprecherin Wiebke Knell (41). "Dann können Problemwölfe, wenn man sie endlich als solche anerkennt, rechtssicher geschossen werden."

Die Landesregierung lasse die Landbevölkerung und Weidetierhalter weiterhin im Stich, kritisierte Knell und warf der CDU einen "Schlingerkurs" vor. Die Christdemokraten hätten seit Jahren in der schwarz-grünen Regierungskoalition die romantisierende Wolfsschutzpolitik der Grünen mitgetragen, um nun im Wahlkampf das Thema für sich zu entdecken.

In Hessen ist am 8. Oktober Landtagswahl. Im Juni hatte Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Boris Rhein (51) erklärt, dass die Hessen-CDU die Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht in ihr Wahlprogramm geschrieben habe.

Die FDP-Abgeordnete Knell verwies darauf, dass der Wolf in Sachsen und Niedersachsen dem Jagdrecht unterliege und auch Schleswig-Holstein eine Aufnahme plane.