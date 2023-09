Video warnt vor CDU-AfD-Kooperation nach Landtagswahl in Hessen

Frankfurt am Main - Die rechtspopulistische - und in Teilen auch rechtsextreme - AfD feiert in Umfragen zurzeit große Erfolge. Dabei wird von einigen Beobachtern des Politik-Betriebs die Frage debattiert, ob Kooperationen zwischen CDU und AfD, wie zuletzt in Thüringen, auch in anderen Bundesländern anstehen könnten. Ein Online-Video zur kommenden Landtagswahl in Hessen warnt etwa vor einer derartigen Zusammenarbeit nach der Wahl - und erntet Kritik!