SPD-Spitzenkandidatin Köpping zum Wahlkampf in Sachsen: "Machen uns große Sorgen!"

Dresden - Die SPD-Spitzenkandidatin Petra Köpping (65) erwartet bei der Landtagswahl in Sachsen einen "schwierigen Wahlkampf". Im Interview mit " Deutschlandfunk " erklärt sie, wie die Sozialdemokraten 2024 im Freistaat den Negativtrend der Wahlen in Bayern und Hessen abwenden wollen.

Vor der Landtagswahl in Sachsen macht sich die SPD-Spitzenkandidatin Petra Köpping (65) große Sorgen. (Archivbild) © Norbert Neumann

"Wir machen uns große Sorgen", reagiert Köpping auf die schlechten SPD-Ergebnisse der beiden letzten Landtagswahlen.

Für das Abschneiden ihrer Partei in Bayern und Hessen gibt die SPD-Spitzenkandidatin der Ampel-Regierung in Berlin dabei eine Teilschuld: "Die Ampel muss besser werden!"

Zwar sei die Bilanz der Bundesregierung "sehr gut", es mangele jedoch an der "Kommunikationsstrategie", so Köpping. "Was die Menschen wirklich nervt, und ich bin sehr viel unterwegs im Land, das ist wirklich, dass es Streit gibt über die unterschiedlichen Punkte."

Das will Köpping in ihrem Wahlkampf anders machen. "Mir ist es wichtig, dass die Menschen sehen, dass eine Koalition zusammenarbeiten kann", sagt sie in Bezug auf die bisherige Zusammenarbeit der Kenia-Koalition im Sächsischen Landtag.

Die SPD liege derzeit zwar "mit nicht ganz guten Umfragewerten im Rennen", doch man habe als erste Partei ein breites Programm für die anstehenden Landtagswahlen aufgestellt, das den Wählern im Freistaat wieder Freude auf die Zukunft bereiten soll. Themenschwerpunkte seien für Köpping dabei der Lehrermangel, die Migration sowie Gesundheitspolitik und wirtschaftliche Entwicklung.