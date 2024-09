Landtagswahl Thüringen: AfD gewinnt deutlich, aber Höcke verpasst Direktmandat

Fortsetzung des Artikels laden

1. September, 13.08 Uhr: Auch Ramelow und Höcke geben Stimme ab!

Auch Thüringens Ministerpräsident sowie Linke-Spitzenkandidat Bodo Ramelow (68) sowie Thüringens AfD-Chef Björn Höcke (52) und Spitzenkandidat seiner Partei im Freistaat, haben gewählt! In einer ARD-Vorwahlumfrage schnitt Ramelow deutlich besser ab als Höcke. 50 Prozent sagten, Ramelow sei ein guter Ministerpräsident, der AfD-Politiker kam lediglich auf 17 Prozent.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (68, Linke) schloss in einer ARD-Vorwahlumfrage im Vergleich zu anderen Spitzenkandidaten gut ab. 50 Prozent sagten, er sei ein guter Ministerpräsident. © Michael Kappeler/dpa

Auch Thüringens AfD-Chef Björn Höcke (52) hat gewählt. © Swen Pförtner/dpa

1. September, 12.56 Uhr: Polizei ermittelt wegen Bedrohung in Wahllokal

Nach einem Vorfall in einem Wahllokal in Gera hat die Polizei eine Anzeige wegen Bedrohung aufgenommen. Ein mit einem AfD-T-Shirt bekleideter Mann habe das Wahllokal zur Stimmabgabe am Vormittag betreten, so ein Polizeisprecher nach Angaben der Deutschen Presseagentur (dpa). Der Wahllokalleiter habe den Mann daraufhin aufgefordert, das Shirt abzulegen, da es im Wahllokal verbotene Parteien-Werbung sei, hieß es. Zwar sei der Mann laut dpa der Aufforderung nachgekommen, allerdings habe er beim Verlassen des Wahllokalgeländes gedroht, "wiederzukommen", da er mit dem Umgang mit ihm unzufrieden sei. Anschließend fertigten die Polizisten den Angaben nach eine Anzeige und ermahnten den Mann. Daneben ermittle die Polizei in Erfurt wegen einiger in der Nacht zu Sonntag angebrachten politischen Schmierereien ("Höcke ist ein Nazi") in der Nähe von Wahllokalen wegen Sachbeschädigung, so der Polizeisprecher nach dpa-Angaben.

1. September, 12.30 Uhr: Spitzenkandidatin der Grünen gibt Stimme ab

Auch Madeleine Henfling (41), Spitzenkandidatin der Grünen, hat gewählt! Sie gab ihre Stimme in der Feuerwache 3 Ilmenau-Roda ab. Von Forsa/RTL erhobene Daten von Freitag zeigen, dass die Grünen bei vier Prozent liegen und somit aus dem Landtag fliegen würden. Bereits kurze Zeit nach Öffnung der Wahllokale hatte CDU-Politiker Mario Voigt (47) nach Angaben der Deutschen Presseagentur am Sonntag als erster Spitzenkandidat der großen Parteien seine Stimme für die Landtagswahl in Thüringen abgegeben.

Madeleine Henfling (Bündnis 90/ Die Grünen), Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Landtagswahl, gibt ihre Stimme im Wahllokal in der Feuerwache 3 Ilmenau-Roda ab. © Michael Reichel/dpa

Wichtige Info für Wähler in Weimar! "Der Wahlleiter informiert darüber, dass Wählerinnen und Wähler im Stimmbezirk 02, auf deren Wahlschein 'Stadtverwaltung, Raum 5' vermerkt ist, das entsprechende Wahllokal am Markt 13/14 aufsuchen müssen, nicht die Räumlichkeiten der Stadtverwaltung in der Schwanseestraße 17", heißt es in einer Meldung auf einem entsprechenden Internet-Auftritt. Aufgrund eines Fehlers in der Datenverarbeitung seien die Straßenangaben auf den Wahlbenachrichtigungen nicht angegeben, hieß es. Die Stadtverwaltung entschuldigt sich den Angaben nach für "etwaige Unannehmlichkeiten". Wer sich unsicher ist, welches Wahllokal das Richtige ist, kann sich auf der Website der Stadt Weimar in der Wahllokalsuche einen Überblick verschaffen.

1. September, 10.30 Uhr: Letzte Umfrage-Ergebnisse vor der Entscheidung

In der neuesten Umfrage zur Landtagswahl in Thüringen liegt die AfD bei 30 Prozent und damit acht Prozentpunkte vor der CDU. Die von Forsa/RTL erhobenen Daten vom Freitag zeigen auch, dass das BSW an dritter Stelle bei 17 Prozent liegt, die Linke würde ganze 14 Prozent erhalten. Die SPD würde auf gerade einmal sieben Prozent kommen, die Grüne mit vier Prozent aus dem Landtag fliegen.

1. September, 10.12 Uhr: Wählen geht auch ohne Wahlberechtigung!

Selbst wenn die Wahlbenachrichtigung verloren gegangen oder nicht mehr auffindbar ist, ist die Stimmabgabe im Wahllokal möglich! Darüber informierte zuletzt der Landeswahlleiter. Die Wahlbenachrichtigung sei für den Wahlvorstand zwar zum schnelleren Auffinden des Wahlberechtigten im Wählerverzeichnis hilfreich, aber für die Teilnahme an der Wahl nicht zwingend notwendig, hieß es. Sei die Wählerin oder der Wähler im Wählerverzeichnis eingetragen und könne sich mittels Personalausweis oder Reisepass ausweisen, stehe einer Stimmabgabe nichts im Wege. Man solle jedoch bitte stets daran denken, "nicht nur bei verlorener oder verlegter Wahlbenachrichtigung" unbedingt den Personalausweis oder Reisepass mit ins Wahllokal zu nehmen. "Auf Verlangen des Wahlvorstandes müssen diese vorgezeigt werden", hieß es.

1. September, 10.03 Uhr: CDU-Spitzenkandidat Voigt hat gewählt

Mario Voigt (47), Vorsitzender der CDU in Thüringen und Spitzenkandidat seiner Partei, hat gewählt! Der 47-Jährige kam vor Kurzem in einer ARD-Vorwahlumfrage gemeinsam mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (68, Linke) auf die besten Werte im Vergleich zu den anderen Spitzenkandidaten von BSW und AfD. So glaubten 23 Prozent, der in Jena geborene Voigt wäre ein guter Ministerpräsident.

Mario Voigt (47, CDU), Vorsitzender der CDU in Thüringen und Spitzenkandidat seiner Partei, wirft seinen Stimmzettel in die Wahlurne. © Hannes P. Albert/dpa

1. September, 8 Uhr: Wahllokale geöffnet!

8 Uhr, mitteleuropäische Zeit: Die Wahllokale im Freistaat haben geöffnet - bis 18 Uhr! In der Folge werden die Wahlvorstände nach 18 Uhr mit der öffentlichen Zählung der Stimmen beginnen.

1. September, 7.43 Uhr: Wetter-Experte Kachelmann mit Wunsch vor Thüringen-Wahl

"Ich weiß, dass es mich als Schweizer nichts angeht, wie Sie in Thüringen wählen", sagt augenscheinlich Wetter-Experte Jörg Kachelmann (66) in einem Video, das auf X zu sehen ist. Er habe aber trotzdem einen Wunsch. "Dass sie keine faschistische Partei mit Faschistinnen und Faschisten wählen, weil, glaub' ich, Antifaschismus sollte etwas sein, was uns lebenslang begleitet nach all dem, was in der deutschen Geschichte passiert ist." Und anderseits auch keine Parteien, so Kachelmann weiter, die "frisch putiniert" aus der Retorte gekommen seien und mit "Massenmördern und Kriegsverbrechern" sympathisieren würden.

Wetter-Experte Jörg Kachelmann (66) wünscht sich, dass keine "faschistische Partei" gewählt wird. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

31. August, 21.01 Uhr: AfD lässt keine Journalisten auf Wahlparty

Die Thüringer AfD hat zu ihrer Wahlparty am Sonntagabend alle Journalisten ausgeladen. Wie der MDR berichtet, zieht die Partei damit eigenen Angaben zufolge die Konsequenzen aus dem Urteil des Landgerichts Erfurt vom Samstag. Dieses hatte entschieden, dass die AfD nach der Landtagswahl allen Berichterstattern gleichermaßen Zutritt zur Party gewähren muss. Nach AfD-Angaben wollten sich 150 Journalisten akkreditieren. Dazu hätten noch 150 Gäste untergebracht werden müssen. Dazu reiche aber der Platz im betreffenden Lokal nicht aus, so die Begründung. Interviews sollen mit Partei- und Fraktionsvertretern im Thüringer Landtag geführt werden können.

Die Thüringer AfD schließt alle Journalisten von der Wahlparty am Sonntagabend aus. © Hannes P Albert/dpa

31. August, 18.28 Uhr: Weidel will Antifa "als terroristische Vereinigung verbieten"

Zum Wahlkampfabschluss sprach die AfD-Vorsitzende Alice Weidel (45) in Erfurt vor Anhängern. Die Politikerin sagte in Richtung der Demonstranten, die sich mit Trillerpfeifen und Sprechchören bemerkbar machten, die AfD werde die Antifa "als terroristische Vereinigung verbieten", wenn sie in die Regierung komme. Am Sonntag könnte die AfD in Thüringen und Sachsen und in einigen Wochen in Brandenburg Geschichte schreiben, wenn sie die Wahl gewinne, sagte Weidel. "Machen wir den Osten blau, dass alle ihr blaues Wunder erleben." AfD-Anhänger riefen immer wieder "Ost-, Ost-, Ostdeutschland", aber auch "abschieben, abschieben". Höcke warf den anderen Parteien vor, ihnen sei "das Volk verloren gegangen".

Am Samstagnachmittag trat AfD-Chefin Alice Weidel (45) in Erfurt auf. © Hannes P. Albert/dpa

31. August, 17.49 Uhr: AfD muss ausgeschlossene Journalisten bei Wahlparty einlassen

Die AfD muss nach einem Gerichtsurteil mehrere Journalisten, denen sie den Zutritt verweigern will, doch bei ihrer Wahlparty zur Thüringen-Wahl einlassen. Das Landgericht Erfurt gab einen Tag vor dem Wahlsonntag klagenden Medienhäusern, die die Pressefreiheit bedroht sehen, recht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die AfD kann sich juristisch beim Oberlandesgericht wehren. Ob es wegen des nun knappen Zeitraums noch zu juristischen Schritten vor der Wahlparty kommt, ist unklar.