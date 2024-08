Landtagswahl Thüringen: DAS verheißen die neuesten Umfragewerte!

"Ich bitte alle Wählerinnen und Wähler, gerade die Unentschlossenen, sich aufzumachen am Sonntag, eben nicht nur das Wetter zu genießen, sondern tatsächlich auch den Tag zu nutzen, um sich einzubringen, in das, was unser Land gestaltet", hatte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (68, Linke) in der letzten regulären Regierungsmedienkonferenz am Dienstag gesagt.

Er würde eine "sehr starke" Wahlbeteiligung "wirklich" wünschenswert "für unser Land" halten. Der Linke-Politiker äußerte einen "herzlichen Dank" an "all" die "vielen" ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, "die am Sonntag wie selbstverständlich arbeiten - nämlich für uns alle, für die Demokratie." Zudem dankte er dem Landeswahlleiter, Herrn Poppenhäger, und "seinem ganzen Team".