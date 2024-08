Landtagswahl Thüringen: Edeka warnt vor AfD!

Erfurt - Bundesweit blickt man mit Spannung auf die Landtagswahl in Thüringen am 1. September. Während sich ein großer Tag für die AfD anbahnt, erlebt die Ampelregierung wohl ein historisches Debakel.

An die 650 Journalisten werden zur Wahl am 1. September im Thüringer Landtag erwartet.

In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", in "Die Zeit" sowie in den sozialen Netzwerken äußerte sich Edeka zu den Landtagswahlen im Osten. Hierbei veröffentlichte die Supermarktkette einen ganzseitigen Aufruf, in dem es unter anderem heißt "Warum bei Edeka Blau nicht zur Wahl steht" und spielt damit auf die Parteifarbe der AfD an.

Am Samstag ist mit Absperrungen sowie Einschränkungen im öffentlichen Personen- und Nahverkehr zu rechnen, wie aus den Angaben der Landespolizeidirektion Thüringen hervorging. Mehrere Demonstrationen in der Erfurter Innenstadt seien angemeldet worden. Die Verantwortlichen rechnen hier den Angaben nach zum Teil mit mehreren Tausend Teilnehmern.

"In diesem Zusammenhang wird es rund um den Landtag zu weiträumigen Absperrmaßnahmen kommen", so die Uniformierten. Anwohner und Anlieger müssen hier mit Einschränkungen rechnen.

Für den Wahltag bereitet sich die Thüringer Polizei den Angaben nach vor allem auf Versammlungslagen in Weimar, Jena und Erfurt vor. Besonders im Bereich des Thüringer Landtages werden laut Polizei mehrere Demonstrationen ab voraussichtlich 15 Uhr bis in den späten Abend erwartet.

Die Thüringer Polizei bereitet sich auf ein einsatzreiches Wochenende vor. Am Samstag und Sonntag werde es thüringenweit nicht nur Wahlpartys der einzelnen Parteien, sondern auch mehrere angemeldete Versammlungen geben, teilte die Landespolizeidirektion Thüringen am Donnerstag mit.

Höcke hatte am Mittwoch seine Teilnahme an einer Diskussionsrunde von ntv und Antenne Thüringen abgesagt. Seine Sprecher begründeten dies mit gesundheitlichen Problemen. Mehr dazu im TAG24-Artikel: "Wunderheilung" bei Björn Höcke! AfD-Politiker zurück im Wahlkampf" .

Gezielt attackierte er Björn Höcke (52). Dieser hatte zuvor gegen die Initiative "Made in Germany – Made by Vielfalt" gewettert und den beteiligten Unternehmen wirtschaftlichen Schaden gewünscht. Der BDI-Chef erklärte, die Äußerungen seien alarmierend für die Wirtschaft und zeigten die Inkompetenz der Partei.

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm (61), hat die AfD vor der Landtagswahl in Thüringen scharf kritisiert. Er fürchte, die aggressive Ausländerfeindlichkeit der AfD werde das bestehende Problem des Fachkräftemangels in Deutschland verschärfen, sagte Russwurm der "Welt".

"Ich bitte alle Wählerinnen und Wähler, gerade die Unentschlossenen, sich aufzumachen am Sonntag, eben nicht nur das Wetter zu genießen, sondern tatsächlich auch den Tag zu nutzen, um sich einzubringen, in das, was unser Land gestaltet", hatte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (68, Linke) in der letzten regulären Regierungsmedienkonferenz am Dienstag gesagt.

Er würde eine "sehr starke" Wahlbeteiligung "wirklich" wünschenswert "für unser Land" halten. Der Linke-Politiker äußerte einen "herzlichen Dank" an "all" die "vielen" ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, "die am Sonntag wie selbstverständlich arbeiten - nämlich für uns alle, für die Demokratie." Zudem dankte er dem Landeswahlleiter, Herrn Poppenhäger, und "seinem ganzen Team".