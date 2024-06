Ramelow, Voigt oder Höcke als Thüringer MP? Neue Umfrage ist eindeutig!

Erfurt - Noch etwas mehr als zweite Monate, dann kommt es in Thüringen zur Landtagswahl (1. September). Eine aktuelle Umfrage ist auch der Frage "Wenn man den Ministerpräsidenten in Thüringen direkt wählen könnte, für wen würden Sie sich entscheiden?" nachgegangen. Das Ergebnis ist eindeutig!

Um die Linke ist es in der Umfrage nicht gut bestellt, dafür steht Deutschlands einziger linker Ministerpräsident Bodo Ramelow (68) ganz gut da. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

In einer neuen MDR-Wahlumfrage in Thüringen liegt die AfD trotz leichter Verluste weiter vorn. Laut Thüringentrend, den infratest-dimap im Auftrag des MDR erhoben hat, käme die Partei auf 28 Prozent, wenn am Sonntag Landtagswahlen wären.



Doch wie ist es eigentlich um Thüringens AfD-Chef Björn Höcke (52) bestellt?

Auf wie viel Prozent kommt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, der laut aktuellem Thüringer Verfassungsschutzbericht "eine erwiesen rechtsextremistische Bestrebung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung" ist?

Das Ergebnis: 18 Prozent! Damit liegt Höcke gleichauf mit Thüringens CDU-Chef Mario Voigt (47) mit dem sich der AfD-Politiker im April ein TV-Duell, das bundesweit für Aufmerksamkeit und Aufregung sorgte, geliefert hat.