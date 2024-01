Wahlen im Osten: CDU-Generalsekretär bevorzugt Minderheitsregierung statt AfD-Koalition!

Berlin - Angesichts eines möglichen Kopf-an-Kopf-Rennes mit der AfD hat CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (46) am Mittwoch erklärt, dass er dennoch keine Angst vor den kommenden Landtagswahlen in Ostdeutschland habe.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (46) hat eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa

"Ich will jedes Spiel gewinnen. Und ich will auch diese Wahlen gewinnen. Klar ist: Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD, auch nicht beim Bier in der Kneipe", sagte Linnemann im Interview mit "Stern".

Das könne auch bedeuten, dass die CDU notfalls eine Minderheitsregierung bilden werde, obwohl der CDU-Generalsekretär nicht unbedingt ein Fan dieser Vorstellung sei.

"Grundsätzlich muss man nicht jede Minderheitsregierung verteufeln. Es kann manchmal sinnvoll sein, wenn Parteien der politischen Mitte mit wechselnden Mehrheiten projektbezogen zusammenarbeiten. Das kann für eine gewisse Zeit funktionieren, macht Regieren aber auch anspruchsvoller."

Jüngste Umfrageergebnisse aus Sachsen ließen eine schwierige Regierungsbildung vermuten, da FDP und SPD beide unter der Fünf-Prozent-Hürde liegen. Gemeinsame Sache mit der AfD wolle Linnemann deshalb aber nicht machen.