OB-Stichwahl in München: Ersten Zahlen lassen aufhorchen

München - Bei sonnigem Wetter scheinen die Bayern deutlich weniger wahlmotiviert zu sein als vor zwei Wochen. Am Sonntag entscheidet sich endgültig, wer das Oberbürgermeisteramt in München übernehmen wird: Dieter Reiter (67, SPD ) oder Dominik Krause (35, Grüne )? Die Auszählung hat bereits begonnen.

Um 19.30 Uhr soll der Gewinner der Wahl verkündet werden. © Peter Kneffel/dpa

Die ersten Auszählungen sind eingetroffen – und sie überraschen: Nach 495 von 926 ausgewerteten Wahlbezirken liegt Herausforderer Dominik Krause mit 59,1 Prozent der Stimmen klar vor Amtsinhaber Dieter Reiter, der auf 40,9 Prozent kommt.

Eineinhalb Stunden vor Schließung der Wahllokale lag die Beteiligung an der Stichwahl bei 41,4 Prozent. Damit ist sie im Vergleich zur Kommunalwahl am 8. März um 6,6 Prozentpunkte gesunken.

Die letzte Oberbürgermeister-Stichwahl zeigt, wie sehr die heutige Wahl hinter früheren Zahlen zurückbleibt: Bei der letzten OB-Stichwahl 2020, als OB Dieter Reiter gegen Kristina Frank von der CSU antrat, lag die Wahlbeteiligung bei 50,7 Prozent.