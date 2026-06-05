Wird am Sonntag der zweite AfD-Landrat in Thüringen gewählt?

Saalfeld - Kann die AfD nach Sonneberg ein zweites Landratsamt in Thüringen erobern? Darum geht es an diesem Sonntag bei der Landratswahl im Kreis Saalfeld-Rudolstadt.

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wird am Wochenende gewählt. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Seit der Kreisgründung 1994 haben mit Ausnahme von zwei Jahren erst die SPD-Landrätin Marion Philipp und in den vergangenen zwölf Jahren SPD-Mann Marko Wolfram die Geschicke des Kreises im Südosten des Freistaates gelenkt. Wolfram, der für eine dritte Amtszeit antritt, muss sich nun mit zwei Herausforderern messen.

AfD-Kandidat ist der Landtagsabgeordnete Thomas Benninghaus, der dem Lager von Rechtsaußen Björn Höcke zugerechnet wird. Benninghaus hatte bei der Landtagswahl vor zwei Jahren in der Region erstmals ein Direktmandat gewonnen.

Kritiker kreiden ihm Äußerungen an, die sie als geschichtsrevisionistisch ansehen - vor allem im Zusammenhang mit dem Gedenken an Opfer des Zweiten Weltkriegs.

Benninghaus, Jahrgang 1973, ist nach eigenen Angaben kaufmännischer Fachwirt.