Welche Gesetze können vor der Wahl noch umgesetzt werden?

Berlin - Die Ampel leuchtet nur noch rot-grün: Nach dem Ausscheiden der FDP hat die Regierungs-Koalition keine Mehrheit mehr im Bundestag. Damit ist sie auf Stimmen aus der Opposition angewiesen, wenn sie bis zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 noch Gesetze beschließen will. Die Unionsfraktion deutet Unterstützung an - aber erst nach der Vertrauensfrage. Welche Gesetzesvorlagen haben noch eine Chance?