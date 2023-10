Wo sind die Deutschlandflaggen? Regierung nach Feiertag in der Kritik!

Berlin - Nach den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit erfährt die Bundesregierung in den sozialen Medien starke Kritik zu ihrem Umgang mit dem Nationalfeiertag.

Wo ist hier die Deutschlandflagge, fragten sich viele Nutzer im Netz, nachdem die Regierung dieses Foto von den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit veröffentlicht hatte. © Christian Charisius/dpa

Während die Spitzenpolitiker des Landes am Dienstag zum Festakt in der Hamburger Elbphilharmonie zusammenkamen, störten sich viele Beobachter an dem Umstand, dass die Deutschlandflagge für den Nationalfeiertag offenbar keine Rolle zu spielen schien.

Das entsprechende Foto um Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67, SPD) und Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) wirkte dabei für viele Betrachter wie die Aufnahme eines gewöhnlichen Treffens.

Im Grunde symbolisierte nichts auf dem Foto den historischen Akt der Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland.

"Dass die Bundesregierung zum Tag der Deutschen Einheit ein Bild ohne Deutschlandflagge im Hintergrund verbreitet, dürfte weltweit ohne Vorbild sein", hieß es dazu beispielsweise in einem Beitrag auf "X" (ehemals Twitter).

Doch nicht nur besagtes Foto ließ sämtlichen Festcharakter vermissen.