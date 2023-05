ZDF-Politbarometer: So unzufrieden sind die Deutschen mit der Ampelkoalition!

Nur noch 43 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland sind zufrieden mit der Ampelkoalition - der niedrigste Wert seit dem Amtsantritt 2021. © Bild-Montage: Kay Nietfeld/dpa, ZDF/Forschungsgruppe Wahlen

So beurteilen nun 43 Prozent der befragten Wahlberechtigten die Arbeit der Ampel als gut, während 51 Prozent mit der Regierungsarbeit unzufrieden sind (Rest zu 100 Prozent antwortete mit "weiß nicht"). Bei der Umfrage vor 14 Tagen lag das Verhältnis noch bei 46 zu 48 Prozent.

Unter den Regierungsparteien kommt dabei die SPD noch am besten weg. Bei der Beurteilung auf einer Skala von +5 bis -5 erhalten die Sozialdemokraten einen Durchschnittswert von 0,0. Die FDP liegt hier bei -0,6 Punkten, Bündnis 90/Die Grünen sogar nur bei -0,7. Insgesamt wird die Koalition mit -0,4 bewertet.

In diesem Zusammenhang denken die Menschen in Deutschland, dass die SPD in der Koalition am wenigsten ihre Vorstellungen umsetzen könne. Nur 22 Prozent sind der Meinung, dass die Partei von Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) ihre Ziele stark durchsetze.

Das sieht bei den beiden kleineren Regierungsparteien anders aus. So empfinden 42 Prozent der Befragten, dass die FDP ihre Vorstellungen stark durchsetze, bei den Grünen sind es sogar 51 Prozent.