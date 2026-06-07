Erster AfD-Landrat weiterhin möglich: Im Saalekreis steht die Stichwahl an

Merseburg - Im Kampf um die Nachfolge für den Landratsposten im Saalekreis gibt es Ende Juni eine Stichwahl zwischen den Kandidaten von CDU und AfD .

Im Saalekreis steht bald eine Stichwahl an. © Jan Woitas/dpa

Sven Czekalla (43, CDU) und Uwe Arendt (59, AfD) erhielten von den insgesamt vier Bewerbern zwar die meisten Stimmen. Sie bekamen aber jeweils nicht die erforderliche Mehrheit, um im ersten Anlauf zum Nachfolger des amtierenden parteilosen Landrats Hartmut Handschak (65) gewählt zu werden.

Nach Angaben der Kreisverwaltung soll die Stichwahl am 28. Juni stattfinden.

Wie das Landratsamt mitteilte, bekam AfD-Politiker Arendt am Sonntagabend mit 43,26 Prozent die meisten Stimmen, dahinter lag CDU-Politiker Czekalla mit 36,63 Prozent. Die Linken-Politikerin Kerstin Eisenreich (57) bekam 13,17 Prozent. Der parteilose Lars Zaruba (49) verzeichnete 6,94 Prozent.

Insgesamt waren nach Angaben des Landkreises 153.450 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt, die Wahlbeteiligung lag bei 49,3 Prozent. Für die Wahl wurde der Saalekreis in 201 Wahlbezirke aufgeteilt, insgesamt wurden 75.018 gültige Stimmen gezählt.

Der Kreis hat derzeit insgesamt 182.500 Einwohnerinnen und Einwohner.