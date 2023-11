Israel-Hasser bei "Fridays for Future"? Steckt er hinter Greta Thunbergs Skandal-Foto?

Hierbei habe er enormen psychischen Druck ausgeübt, was auch etliche Verwarnungen seitens "Fridays for Future" belegten. Wiederholt soll der 32-Jährige andere Mitglieder der Bewegung vehement angeschrien und schikaniert haben.

So wünschte er Palästina im Nachgang an die Geschehnisse vom 7. Oktober "a very pleasent decolonizing", also ein "sehr fröhliches Entkolonisieren". Zu allem Überfluss soll der Mainzer Pseudo-Klimaaktivist bei einer Demonstration in Lützerath eine Jacke mit dem Bild der palästinensischen Terroristin Leila Chaled (79) getragen haben.

Ein offizielles Statement der Klimaaktivisten zu ihrem umstrittenen Mitglied blieb bislang aus, während vom hessischen Antisemitismus-Beauftragten Uwe Becker (54, CDU) - der zudem Strafanzeige gegen ihn stellte - vehement der Rausschmiss Özbays gefordert wird.