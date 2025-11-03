Heftige Vorwürfe: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen CDU-Abgeordnete Caroline Bosbach

Köln - Caroline Bosbach (35) steht weiter im Fadenkreuz der Justiz : Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt jetzt doch wegen des Anfangsverdachts des gemeinschaftlichen Betrugs gegen die CDU-Bundestagsabgeordnete!

Caroline Bosbach (35) ist die Tochter von Ex-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach (73, CDU). © Henning Kaiser/dpa

Konkret wird der ehemaligen "Let's Dance"-Kandidatin vorgeworfen, im Januar 2025 ihren damaligen Wahlhelfer dazu gebracht zu haben, eine fingierte Rechnung in Höhe von 2500 Euro bei ihrem CDU-Kreisverband (Rheinisch-Bergischer Kreis) einzureichen.

Den Anschuldigungen zufolge soll sich die Zahlung auf Social-Media-Dienste bezogen haben, die aber nie erbracht wurden. Des Weiteren werde geprüft, ob Bosbach den Betrag nach Auszahlung in bar erhalten habe, um damit anderweitige Ausgaben auszugleichen.

Öffentlich wurde das Ganze bereits im vergangenen Juli. Auf Instagram sprach die 35-Jährige damals von einer "Schmutzkampagne". Bis heute weist die Tochter von Ex-Politiker Wolfgang Bosbach (73) alle Vorwürfe in dieser Angelegenheit von sich.

Und auch die Staatsanwaltschaft verwies in ihrer Mitteilung noch einmal ausdrücklich "auf die für die Beschuldigten geltende Unschuldsvermutung". Weitere Informationen könnten zum aktuellen Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden.