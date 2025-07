CDU-Zoff um Caroline Bosbach: Hat sie Tausende Euro der Partei eingesteckt?

Bergisch Gladbach/Berlin - Fünf Monate nach Erfüllung ihres Traumes vom Einzug in den Bundestag hat CDU-Politikerin Caroline Bosbach (35) ziemlich Stress mit ihren Parteifreunden.

Die Tochter von Wolfgang Bosbach steckt derzeit in Schwierigkeiten innerhalb der CDU. © Henning Kaiser/dpa

Im Detail geht es um den internen Vorwurf, dass die Tochter von Ex-Politiker Wolfgang Bosbach (73) 2500 Euro aus der Parteikasse eingesteckt und für private Zwecke benutzt haben soll.

Laut TV-Sender RTL und ntv soll die Kohle über Umwege von einem früheren CDU-Mitarbeiter in Bosbachs Hände geraten sein.

Denn: Der Mann soll eine Scheinrechnung für Leistungen im Wahlkampf gestellt und das von der CDU erhaltene Geld in zwei Transaktionen abgehoben haben. Im Anschluss soll der 35-Jährigen das Geld in ihrer Privatwohnung in Bergisch Gladbach übergeben worden sein.

Via Instagram hat die 35-Jährige am Freitagnachmittag Stellung zu den Schlagzeilen bezogen, schreibt von einer "Schmutzkampagne." Ihrem Anwalt zufolge seien die Anschuldigungen falsch. Vielmehr sollen sie "als Teil einer perfiden Rachekampagne" konstruiert worden sein.