"Mit nichts zu entschuldigen": So viel schlimmer haben es Frauen in Afghanistan!

Berlin - Während es in Deutschland anlässlich des internationalen Frauentags hauptsächlich um Löhne oder Repräsentanz in Führungspositionen geht, haben Frauen in Afghanistan ganz andere Probleme. Sie werden von den Taliban unterdrückt und können weder arbeiten noch zur Schule gehen. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (54, SPD) erklärte im "ZDF-Morgenmagazin", wie diesen Frauen geholfen werden kann.