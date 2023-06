Die Gefahr lauert im Osten: China setzt auf nukleare Aufrüstung!

Peking - Im Reich der Mitte braut sich was zusammen! In einer ohnehin immer stärker militarisierten Welt mischt China nun in Sachen nukleare Aufrüstung ordentlich mit. Dabei äußern Experten große Sorgen über die Geschwindigkeit und Entschlossenheit, mit der Staatspräsident Xi Jinping (69) sein Land aufrüstet.