Feuerwehrmann stirbt im Einsatz in Frankreich: Zusammenhang mit den Unruhen?

Obergefreiter Dorian Damelincourt (†24) kam beim Einsatz in der Nacht zum Montag ums Leben. Wie Innenminister Gérald Darmanin (40) auf Twitter mitteilte, starb der 24-Jährige im Vorort Seine-Saint-Denis nördlich von Paris beim Löschen brennender Fahrzeuge in einer Tiefgarage.

Denn wie " Le Parisien " mitteilte, habe in der täglichen Demo-Bilanz des Ministeriums nichts von dem Tod des jungen Mannes in der Nacht vom 2. auf den 3. Juli gestanden.

Am Sonntag traf Präsident Emmanuel Macron (45, M.) mehrere Minister zu einer Lagebesprechung. © Mohammed Badra/EPA POOL/AP/dpa

Nach tagelangen Unruhen scheint die Welle der Gewalt auf Frankreichs Straßen langsam abzuebben.

In der sechsten Nacht der Unruhen wurden 157 Menschen festgenommen, wie das französische Innenministerium mitteilte. Deutlich weniger als in den Nächten zuvor gemessen an den mehr als 1000 Festnahmen am Wochenende.

Drei Ordnungskräfte wurden demnach in der Nacht zu Montag verletzt, 297 Fahrzeuge brannten und auf den Straßen zählten die Einsatzkräfte 352 Brände. Außerdem hätten die Demonstranten an 34 Gebäuden Feuer gelegt.

Innenminister Gérald Darmanin hatte erneut auf eine massive Polizeipräsenz gesetzt. 45.000 Polizisten waren im ganzen Land im Einsatz, darunter auch wieder mit gepanzerten Fahrzeugen.

Das Chaos und die Gewalt scheinen in Frankreich zum Alltag geworden sein. "Die sind völlig außer Kontrolle geraten", sagt ein Anwohner aus Nanterre dem Spiegel.

Zur ersten Deeskalation will Präsident Macron (45) am Dienstag mehr als 220 Bürgermeister empfangen, die von den Unruhen besonders betroffen sind. Das berichtete ebenfalls die Zeitung "Le Parisien". Außerdem möchte sich Macron am Montag (3. Juli) mit den Präsidenten des Senats und der Präsidentin der Nationalversammlung treffen.