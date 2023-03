Müllberge, Brände, Blockaden: Kein Ende der Proteste in Frankreich in Sicht

Emmanuel Macron (45) hält weiterhin an der Reform des Rentensystems fest: "Diese Reform ist weder ein Luxus noch ein Vergnügen, sondern notwendig für das Land", sagte der französische Präsident am Mittwoch in einem TV-Interview der Sender TF1 und France 2.

Am Mittwoch wurden die Häfen von Marseille, Brest und Saint-Nazaire blockiert, berichtete BFM Marseille. Auch die Zugänge zu mehreren Treibstoffdepots, Autobahnen und einer Universität in Lyon wurden versperrt. In der Hauptstadt Paris kam es ebenfalls zu Ausschreitungen.

Zu allem Überfluss steht am Sonntag ein Staatsbesuch von König Charles III. (74) und seiner Gemahlin Camilla (75) bevor.

Das britische Königspaar will am Montag an einer Gedenkfeier am Arc de Triomphe teilnehmen. Anschließend soll die Reise nach Bordeaux im Südwesten Frankreichs weitergehen.