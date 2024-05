Krisenintervention: Sie helfen Menschen in den dunkelsten Stunden ihres Lebens

Die Kartoffelsuppe wird heute wieder einmal kalt. Wolfgang Fluck hat sich gerade erst an den Mittagstisch gesetzt, da schrillt sein Piepser - der ehrenamtliche Mitarbeiter des Krisen-Interventions-Team (KIT) in München wird zum Einsatz gerufen. Wenige Minuten später fährt er mit eingeschaltetem Blaulicht zu einer Frau, der die Polizei gerade eine erschütternde Todesnachricht überbracht hat.

Auch das Gefühl von Sicherheit sei in einer solchen Ausnahmesituation von großer Bedeutung - und Informationen darüber, was wann wo und warum geschehen ist und geschehen wird.

Viele Betroffene von Extremsituationen erleben sich zunächst wie in einem schlechten Film, stehen völlig neben sich, manche schreien wie am Spieß. "Wir halten das aus", schildert Fluck mit seinem warmen badischen Einschlag.

Das Kriseninterventionsteam KIT-München wird 30 Jahre alt. © Sven Hoppe/dpa

Unerwartete Schock-Ereignisse, die von den Betroffenen mit Angst, Hilflosigkeit und Kontrollverlust erlebt werden und ihre Bewältigungsmöglichkeiten übersteigen, können langfristig die Psyche schädigen.

"Aber wenn Menschen in Extremsituationen von Anfang an gut betreut werden, haben sie eine sehr hohe Chance von etwa 90 Prozent, dass sie nicht an einer Traumafolgestörung wie einer posttraumatischen Belastungsstörung oder Depression erkranken", erläutert KIT-München-Leiter Jansen.

Rund 1000 Einsätze leisten die 4 Haupt- und 61 Ehrenamtlichen in der bayerischen Landeshauptstadt Jahr für Jahr. Sie durchlaufen eine intensive theoretische wie praktische Ausbildung.

Über die Wirksamkeit ihrer Arbeit forscht derzeit der Doktorand Sebastian Hoppe von der Ludwig-Maximilians-Universität München. "91,8 Prozent sagen: Ja, die Betreuung insgesamt war für mich sehr hilfreich", schildert der Psychologe erste Ergebnisse seiner Befragung von Betroffenen.

Dennoch ist die psychosoziale Notfallversorgung längst nicht überall so etabliert wie in München. Zwar gibt es laut einem Forschungsprojekt der SRH Hochschule für Gesundheit in Gera inzwischen mehr als 300 ehrenamtliche Teams in Deutschland, doch deren Kapazitäten sind sehr unterschiedlich.

Außerdem ist Krisenintervention Ländersache, und trotz erster Schritte gibt es keine bundesweit verpflichtenden Ausbildungs- und Qualitätsstandards.