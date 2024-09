Auswärtiges Amt spottet nach TV-Duell über wirren Trump: "Essen übrigens keine Katzen und Hunde"

Donald Trump (78) fiel im ersten TV-Duell mal wieder mit unbelegten Falschaussagen auf. © Alex Brandon/AP/dpa

So schrieb das Amt auf seinem englischsprachigen X-Account zu einem Foto des US-Politikers: "Übrigens essen wir keine Katzen und Hunde."

Damit bezog man sich auf einen völlig absurden Vorwurf, den Trump im TV-Duell über haitianische Einwanderer von sich gegeben hatte.

"In Springfield fressen sie die Hunde, die Menschen, die hierhergekommen sind, sie fressen die Katzen, sie fressen die Haustiere der Menschen, die dort leben, und das ist es, was in unserem Land passiert", schimpfte der Ex-Präsident nämlich vor sich hin, während seine Konkurrentin nur fassungslos den Kopf schüttelte und das Publikum im Hintergrund zu lachen begann.

Anlass der Aussagen des 78-Jährigen ist eine Verschwörungstheorie, die in den vergangenen Tagen auf Social Media die Runde gemacht hatte - sowohl die Stadt selbst als auch die örtliche Polizei erklärten bereits, dass es keinerlei glaubwürdige Meldungen oder Berichte über derartige Vorfälle gab.