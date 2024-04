Schreckliche Szenen bei Trump-Prozess: Mann zündet sich vor Gerichtsgebäude an und stirbt

Schreckliche Szenen bei Trump-Prozess. Ein Mann hat sich vor dem Gerichtsgebäude selbst verbrannt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Von Adrian Schintlmeister

New York - Schreckliche Szenen bei Trump-Prozess: Ein offenbar verwirrter Mann hat sich vor dem Gerichtsgebäude in New York selbst verbrannt. Er verstarb später in einer Klinik.

Ersthelfer versuchen verzweifelt die Flammen zu löschen. © X/Mike Carter Nach allem, was bislang bekannt ist, setzte sich um 13.30 Uhr (Ortszeit) ein Mann in einem Park direkt gegenüber dem Gerichtsgebäude Manhattan Criminal Court in Brand. Videos zeigen verstörende Szenen. Innerhalb von Sekunden steht eine größere Fläche in Brand, inmitten des Flammenmeeres sitzt ein Mann, der schließlich vor Schmerzen zitternd zusammenbricht. Ersthelfer eilen sofort zu Hilfe, löschen mit Feuerlöschern. Ob der schreckliche Vorfall im Zusammenhang mit dem Gerichtsprozess gegen Ex-Präsident Donald Trump (77) steht, war zunächst nicht bekannt. Donald Trump Göttliche Geschäfte: Donald Trump verkauft spezielles Bibel-Exemplar Dutzende Medienvertreter waren zum Zeitpunkt des schrecklichen Zwischenfalls vor Ort. Später tauchte im Internet ein Bekennerschreiben auf, dass auf einen verschwörungstheoretischen Hintergrund hindeutet. Im Schreiben, das nur wenige Minuten vor dem schrecklichen Zwischenfall veröffentlicht wurde, kündigt der Verfasser an, sich anzünden zu wollen. Einsatzkräfte brachten den Mann laut Informationen der Zeitung "New York Post" in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag.

Der verstörende Zwischenfall passierte in einem Park vor dem Gerichtsgebäude © X/@Huberton

Bekennerschreiben aufgetaucht, Zeugen berichten