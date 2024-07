Donald Trump: Dieser Mann soll sein Vize werden

Washingtion - Donald Trump (78) hat am heutigen Montag den rechtsgerichteten Senator von Ohio, J.D. Vance (39), zu seinem Kandidaten für die US-Präsidentschaftswahlen ernannt und damit einen einstigen scharfen Kritiker belohnt, der im Kongress zu einem seiner treuesten Unterstützer wurde.

Donald Trump (78) hat seinen Vize ernannt. © Leon Neal/Getty Images/AFP

Das verkündete Trump am Rande des Parteitages der Republikaner in Milwaukee über seine Online-Plattform Truth Social. Der 39 Jahre alte Vance sei am besten geeignet, schrieb der frühere US-Präsident und aktuelle Präsidentschaftsbewerber Trump.

Vance werde sich im Wahlkampf unter anderem auf Arbeiter und Farmer in umkämpften Bundesstaaten wie Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota konzentrieren.

Einst feierte Vance mit seinen Memoiren "Hillbilly-Elegie" Erfolge. Der Bestseller gibt Einblick in eine Schicht, die 2016 den Wahlsieg Trumps mit ermöglicht hat.

Heute sitzt der 39 Jahre alte Autor für den Bundesstaat Ohio im Senat. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar trat er als Sprachrohr Trumps auf und forderte vor allem von Deutschland, mehr in seine Streitkräfte zu investieren.

In der breiten amerikanischen Öffentlichkeit dürfte er allerdings nicht allzu bekannt sein.