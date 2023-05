Er ist wieder da: Donald Trump nach langer Pause mit selber Masche zurück im TV!

New Hampshire - Der letzte Auftritt des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (76) bei CNN liegt mehr als sieben Jahre zurück. Am Mittwochabend kehrte der erneute Anwärter auf den begehrten Posten im Weißen Haus zur besten Sendezeit zurück auf die Bildschirme der USA und machte genau dort weiter, wo er 2016 aufgehört hatte.

Mit seinen Aussagen in der CNN-Sendung sorgte Donald Trump (76) wieder mal für mächtigen Wirbel. (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa

Der Präsidentschaftswahlkampf in den USA nimmt langsam Fahrt auf und es kommt die Zeit der vielen Fernsehauftritte, der Live-Debatten und Kandidaten-Duelle, ehe die Amerikaner am 5. November 2024 an der Wahlurne darüber entscheiden, ob sie einen Demokraten oder einen Republikaner an der Spitze ihres Landes sehen wollen.

Vor größtenteils republikanischer Kulisse stellte sich Trump dem CNN-"Town Hall" und beantwortete sowohl Fragen der Bürger als auch der Moderatorin Kaitlan Collins (31), die er im Verlauf der Sendung noch als "böse Person" bezeichnen sollte.

Doch der Reihe nach. Unter großem Jubel betrat der 76-Jährige die Fernsehbühne und innerhalb der ersten Minuten wurde deutlich, dass sich der umstrittene Ex-Präsident kein Stück geändert hat.

Den Wahlausgang von 2020 mit anschließendem Kapitol-Sturm durch fanatische Trump-Anhänger bezeichnete der Republikaner wie so oft als manipulierte Wahl. Auch in Bezug auf die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs reagierte der einen Tag zuvor verurteilte Präsidentschaftskandidat mit derart fragwürdigen Antworten, dass CNN eigens einen "Fakten-Check" parallel zur Sendung bereitstellte.