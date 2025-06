Trump will Tausende Ausländer nach Guantánamo schicken - auch Deutsche

Trump kündigte im Januar 2025 an, die Einrichtung in Kuba zur Unterbringung von bis zu 30.000 Migranten zu nutzen. Laut Politico sollen sich seit Februar etwa 500 Migranten im Lager aufhalten.

Voraussichtlich würden die Häftlinge vorübergehend in der Einrichtung untergebracht werden, bevor sie in ihre Herkunftsländer abgeschoben würden, hieß es.

Darüber berichtete Politico und The Washington Post unter Berufung auf jeweils vorliegende Dokumente sowie Beamte. Die Pläne könnten demnach noch in dieser Woche in die Praxis umgesetzt werden.

US-Präsident Donald Trump (78) will Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere im großen Stil aus den USA schicken. © Alex Brandon/AP/dpa

Nach Berichten plane die US-Regierung durch die Unterbringung von Migranten in Guantánamo, die Belegungen in Gefängnissen in den USA drastisch zu reduzieren. Auch wolle man so ein Signal setzen, um künftige Einwanderer abzuschrecken.

Im Januar 2002 wurden die ersten Gefangenen in das Lager Guantánamo im US-Marinestützpunkt Guantánamo Bay gebracht. Es wurde nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 unter dem republikanischen Präsidenten George W. Bush (78) errichtet, um mutmaßliche islamistische Terroristen festzuhalten.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International forderte bereits Trumps Vorgänger Joe Biden (82) dazu auf, das kubanische Lager zu schließen.

2022 erklärte die Organisation, dass viele der Inhaftierten dort "vor oder während ihrer Haft schwerste Menschenrechtsverletzungen erlitten – darunter Folter und Verschwindenlassen".