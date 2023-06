"Essen für alle": Ist Trump nach Restaurant-Besuch gegangen ohne zu bezahlen?

Miami (USA) - Prellte der Ex-Präsident etwa die Zeche? Donald Trump (77) soll in einem Restaurant in Miami anlässlich seines Geburtstages einen Überraschungsbesuch gemacht haben und lud alle Anwesenden zum Essen ein. Doch nur wenige Minuten später ging er wieder.

Donald Trump (77) beim Eintreten in das kubanische Restaurant "Versailles" in Miami. © Screenshot: Twitter/DanScavino

Donald Trump und Mitarbeiter seines Wahlkampf-Teams betraten das Versailles Restaurant in Little Havana in Miami am vergangenen Dienstag, um Essen für unterwegs zu besorgen. Der angeklagte Ex-Präsident hielt inne, um mit Gästen zu beten, die ihm alles Gute wünschten, ehe er "Essen für alle" rief.

Laut einer anonymen Quelle der US-Zeitung Miami New Times soll der 77-Jährige allerdings abgerauscht sein, ohne für die anwesenden Gäste zu bezahlen.

Trumps Kampagnen-Team äußerte sich bereits zu dem Vorfall und gab an, niemand habe eine Bestellung aufgegeben.

"Präsident Trump war sehr begeistert und dankte der Familie im Versailles Restaurant dafür, dass sie ihn diese Woche willkommen geheißen hat", sagte ein Trump-Sprecher am Donnerstag gegenüber der New York Post.

"Am Ende des Besuchs von Präsident Trump bot er an, Essen für die Gruppe der Anwesenden im Restaurant zu kaufen, aber als Präsident Trump ging, folgten ihm die Anwesenden nach draußen und gaben selbst keine Bestellungen auf", hieß es weiter.

Es ist fraglich, ob die Gäste überhaupt die Zeit hatten, eine Bestellung in Trumps Namen aufzugeben, denn dieser hielt sich nur etwa zehn Minuten im "Versailles" auf.